Počasie nás potrápi aj dnes: Na cestách hrozí poľadovica, na horách silný vietor

Výstraha prvého stupňa pred tvorbou poľadovice platí vo štvrtok do 10.00 h v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. V prípade Košického a Prešovského kraja je vydaná výstraha do 16.00 h. Predbežne sa v týchto štyroch krajoch môže ojedinele tvoriť poľadovica aj večer od 21.00 h.

Zdroj: SHMÚ

Vietor na horách môže vo štvrtok do 10.00 h dosahovať v troch dotknutých okresoch rýchlosť v nárazoch do 125 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," upozorňujú meteorológovia.

V okresoch Michalovce a Trebišov bez povodia rieky Roňava platí podľa SHMÚ druhý stupeň hydrologickej výstrahy pred výskytom povodne až do odvolania.

Na vlhkých a mokrých cestách sa vytvára námraza až poľadovica

Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách vytvára námraza až poľadovica. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest na svojom webe zjazdnost.sk. Informuje, že všetky sledované diaľničné úseky na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je vlhký až mokrý, okrem úseku R4 Svidník, kde je na vozovke kašovitý sneh do dvoch centimetrov.

Cesty prvej, druhej a tretej triedy na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je zväčša vlhký až mokrý, v hornatejších oblastiach prevažne pokrytý čerstvým, kašovitým, utlačeným a miestami zľadovateným snehom do troch, zriedkavo do štyroch centimetrov. "Poľadovica na cestách je v okresoch Považská Bystrica a Púchov," spresnili cestári.

Zdroj: Getty Images

Horské priechody na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne pokrytý čerstvým, kašovitým až utlačeným snehom do troch centimetrov. V prípade HP Herlianske Sedlo a Podspády do piatich centimetrov. Na HP Dobšiná, Vrchslatina a Chorepa je zľadovatený sneh do dvoch centimetrov. HP Biela Hora, Cukmantel, Havran, Homôlka, Javorník, Kremnické Bane, Látky-Prašivá, Pezinská Baba, Príslop, Skýcov, Soroška, Štós, Šturec, Šútovce, Veľké Pole, Vernár a Vyšehrad majú povrch vozovky vlhký až mokrý.

SSC upozorňuje, že pod vplyvom silného vetra sa miestami vyskytujú snehové jazyky na ceste I/78 v úseku Hruštín - Námestovo, tiež na cestách druhých a tretích tried v lokalite Trstená. Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú nutné snehové reťaze pre všetky vozidlá.