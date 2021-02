SHMÚ vydal výstrahu: Na východe hrozí povodeň, pozor aj na nízke teploty

"Vzhľadom na existujúcu snehovú pokrývku a aktuálny stav hladiny Latorice na ukrajinskom území budú na Latorici pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity," opisujú meteorológovia situáciu v okrese Michalovce.

V okrese Trebišov budú na Bodrogu podľa SHMÚ pretrvávať vysoké vodné stavy zodpovedajúce stupňom povodňovej aktivity. Vývoj hydrologickej situácie ústav priebežne aktualizuje.

SHMÚ upozorňuje na nízke teploty

Na väčšine územia s výnimkou okresov na západe Slovenska môže teplota večer a v noci klesnúť na mínus 15 až mínus 18 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav na svojom webe. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami. Trvá od 21.00 h do utorka do 9.00 h.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha platí pre celý Žilinský, Prešovský a Košický kraj, tiež pre Banskobystrický kraj s výnimkou okresov Banská Štiavnica a Žarnovica a teploty môžu výrazne klesnúť aj v okrese Považská Bystrica. "Očakávaný mráz nie je v danom ročnom čase a v danej oblasti zriedkavý, ale môže spôsobiť poškodenie zdravia," upozornil SHMÚ.