KORONAVÍRUS Od pondelka nastupujú prísne hraničné kontroly! V týchto dňoch na cestovanie radšej zabudnite

Od pondelka (15. 2.) by mali všetci cestujúci, ktorí prichádzajú z akejkoľvek krajiny, povinne nastúpiť do 14-dňovej karantény . Pred prekročením hraníc budú musieť vyplniť registračný formulár tzv. eHranica. Ponúknutá im bude aj možnosť nastúpiť do štátnej karantény.

Najskôr na ôsmy deň budú objednaní na PCR test. Pokiaľ by bol negatívny, tak až po jeho výsledku budú môcť karanténu prerušiť. Výnimku budú mať pendleri. Dôvodom je situácia s juhoafrickým variantom nového koronavírusu. V stredu to po rokovaní vlády oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Minister radí Slovákom necestovať

Krajčí neodporúča ľuďom cestovanie do zahraničia a ani dovolenky. Predpokladá, že keďže na hraniciach budú kontrolovať vyplnený formulár eHranica, budú sa tvoriť kolóny. Pendleri budú potrebovať PCR alebo antigénový test nie starší ako sedem dní. Oznámil tiež, že juhoafrický variant na Slovensku potvrdený zatiaľ nie je. Pravidlá spresní vo vyhláške hlavný hygienik SR, vyjsť by podľa Krajčího mala najneskôr v piatok (12. 2.).

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Aplikáciu dostal na starosť Sulík

Úlohy okolo elektronickej karantény dostal tentokrát na starosť podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Informovala o tom vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) v stredu po rokovaní vlády. Avizuje, že jej rezort je pripravený pomôcť.

Zdroj: gettyimages.com

"Predtým malo e-karanténu na starosti Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR, konkrétne Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). My veľmi radi pomôžeme s prípravou e-karantény," podotkla Remišová s tým, že jej rezort má k dispozícii IT nástroje aj programátorov, čiže po technickej stránke aplikáciu vedia pripraviť. "Teraz čo sa týka toho prepojenia so zdravotníckymi informáciami, tam je mimoriadne potrebná súčinnosť NCZI, pretože my nemôžeme byť vlastníkom, ani nemôžeme mať prístup k citlivým zdravotníckym údajom od občanov. Ten krok prepojenia medzi NCZI a technickou aplikáciou bude potrebný," zdôraznila ministerka.

Pripomenula, že jej rezort pripravil aj aplikáciu e-rúško podľa českého vzoru. "Je to trasovacia aplikácia, ktorá signalizuje ľuďom, keď sú s niekým pozitívnym v kontakte," ozrejmila Remišová s tým, že aplikáciu vyvinula štátna košická firma IT Slovensko. "Otestovali sme ju v zásade na všetkých možných mobilných telefónoch tak, aby fungovala. Momentálne po technickej stránke táto aplikácia je k dispozícii, keď MZ povie, že táto aplikácia v momentálnej epidemiologickej situácii je potrebná. Čiže je pripravená, stačí spustiť do prevádzky," dodala Remišová.

Aplikáciu majú aj Remišovci, je už aj pretestovaná na mobiloch

Aplikácia na elektronickú karanténu, ktorá počas prvej vlny pandémie vznikla pod záštitou ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, bola podľa Remišovej slov nevyhovujúca. "Uvidíme, ak ju bude treba vylepšiť, vylepšíme. Ak bude treba spraviť nejakú úplne inú, urobíme, ale ako hovorím, samotná aplikácia je len technická časť a následne potom tá prevádzková časť musí byť v súčinnosti s MZ a NCZI," uzavrela ministerka.

Zdroj: Topky/Maarty

Darček pre Sulíka, ktorý si sám vyprosil

Na otázku, prečo dostal takúto úlohu práve Sulík, Remišová odpovedala, že na rokovaní vlády sa úlohy rozdeľujú pomerne "iniciatívnym spôsobom" a že minister hospodárstva túto tému sám otvoril a následne s úsmevom dodala, že to "dostal ako darček". Remišová dodala, že jej ministerstvo je okamžite pripravené pomôcť, ale zdôraznila, že aplikácie sú len pomôckami.