KORONAVÍRUS Vláda hlási od pondelka zmeny: Krajčí varuje pred novými variantmi, obáva sa aj o účinnosť očkovania

Aktualizácia 16:06

Krajčí potvrdzuje Remišovej slová o tom, že Sulík sa ponúkol, aby "viedol" vývoj aplikácie určenej na kontrolu karantény. "Pán Sulík sa ponúkol, že bude "lídovať" túto aplikáciu. Uvidíme, či pôjdeme touto cestou, ostatné orgány budú nápomocné," sľubuje Krajčí.

Zdroj: Topky/Maarty

Aktualizácia 15:55

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) po rokovaní na vláde: "Dnes som na vláde otvoril tému nových variantov vírusov, ktoré sú v Európe. Vzhľadom na to, že ide o typy vírusov ako juhoafrický a má tendenciu vytlačiť aj ostatné ako britský, tento kmeň má aj schopnosť nakaziť znova tých, ktorí už vírus prekonali. Očkovanie nemusí byť účinné. Preto som otvoril tému bezpečnostno-zdravotných kontrol na hraniciach. Od pondelku som nariadil, aby všetci cestovatelia na naše územie museli nastúpiť povinne do karantény ," hovorí Krajčí s tým, že táto karanténa je už po novom 14-dňová , plus takýto človek bude musieť vyplniť aj formulár e-hranica.

VIDEO Marek Krajčí po vláde:

"Každý pendler bude musieť mať pri sebe aj test nie starší ako 7 dní, či už antigénový alebo PCR," dodáva minister k pendlerom.

Aktualizácia 15:43

Remišová (Za ľudí) približuje informácie o novej, chystanej aplikácii iRúško podľa vzoru z Českej republiky. Pracovala na nej slovenská firma a prešla testami na viacerých mobilných telefónoch. Je podľa nej už pripravená.

Aktualizácia 15:01

Vo štvrtok 11. februára sa spustí formulár pre učiteľov, ktorí sa chcú očkovať proti ochoreniu COVID-19. V stredu to potvrdil minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). Poznamenal, že medzi učiteľmi budú zisťovať záujem, pretože celú databázu použiť nemôžu, keďže nie všetci sa budú chcieť dať očkovať. Gröhling tvrdí, že v rámci prvej fázy, keď je k dispozícii 40.000 vakcín, nedokážu zaočkovať všetkých, takže sa bude fázovať. Poznamenal, že nevidí dôvod na vylúčenie učiteľov napríklad zo súkromných materských škôl či nesieťových škôl. "Musíme počkať v rámci jednotlivých skupín, ako budú prichádzať vakcíny," poznamenal.

Zdroj: Topky/Maarty

"Tento prvý víkend budeme očkovať učiteľov v krajských mestách, potom nasledujúci víkend učiteľov, ktorí sú v okolitých mestách," povedal minister. Pripomenul, že teraz sa budú vakcínou od AstraZenecy očkovať len učitelia do 55 rokov.

Aktualizácia 14:26

Ministerky Veronika Remišová (Za ľudí) a Natália Milanová (OĽaNO) informujú o presune financií do kultúry.

Aktualizácia 14:02

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) priblížil detaily o tom, ako bude prebiehať štátna karanténa, vývoj aplikácie či situácia pri pendleroch.

Aktualizácia 13:28

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) po rokovaní vlády verejne prezentuje grafy o aktuálne otvorených školách. Na Slovensku je k strede aktuálne otvorených 1975 škôl, čo je 28 percent z celkového počtu. Z tohto počtu je otvorených okolo 920 materských škôl, necelých 900 základných škôl a zhruba 150 stredných škôl. "V školách je približne 144.000 žiakov," povedal minister školstva. Prezenčné vyučovanie bolo v utorok (9. 2.) obnovené dokopy v 1415 školách.

Minister poznamenal, že čísla budúci týždeň klesnú, keďže na strednom Slovensku budú jarné prázdniny. Poznamenal, že minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) bude v utorok zverejňovať dáta a následne v stredu bude hlavný hygienik komunikovať s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, aby sa informovali zriaďovatelia školy a rodičia.

Niektoré školy sa od pondelka (8. 2.) mohli otvoriť. Ide najmä o materské školy, prvý stupeň základných škôl a končiace ročníky stredných škôl. Školy sa nemôžu otvárať v čiernych okresoch. Z viacerých miest avizovali, že školy neotvoria, aj keď môžu. Dôvodom je obava zo šírenia ochorenia COVID-19 medzi školákmi.

Aktualizácia 12:36

Pred novinárov prišiel minister práce Milan Krajniak (Sme rodina). Hovorí o školskej dochádzke a spôsobu home officu.

Aktualizácia 12:22

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) po rokovaní vlády. Kolíková nechce prehodnocovať dôvody väzby, zmeniť by sa však mohli podmienky väzby. Uviedla to počas rokovania vlády. Rezortná šéfka chce zachovať dôvody väzby. Kolúznu, útekovú a preventívnu väzbu považuje za dostatočnú a v súlade s európskym štandardom. "Čo sa týka väzby, skôr by sa mohla prísnejšie posudzovať doba, počas ktorej je osoba vo väzbe. Vytváram k tomu pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať Trestným zákonom a poriadkom. Budeme sa zaoberať tým, či nenastaviť časový limit inak, osobitne, keď ide o kolúznu väzbu," naznačila Kolíková. O zmene treba diskutovať aj s prokurátormi.

Zdroj: Topky/Maarty

Zmeny ministerka avizuje aj pokiaľ ide o podmienky vo väzbe. Ďalšia pracovná skupina preto aktuálne pripravuje úpravy v zákone o výkone väzby a výkone trestu. Členmi pracovnej skupiny sú zástupcovia Zboru väzenskej a justičnej stráže či z kancelárie verejnej ochrankyne práv. "Lieky sú však už, najmä psychofarmaká, pre obvinených dávkované na dennej báze a pod kontrolou ich užívania," uviedla Kolíková. Ide o reakciu po tom, ako sa obvinená bývalá sudkyňa Monika J. pokúsila v cele predávkovať liekmi proti úzkosti.

Aktualizácia 11:24

Správy o požiadavkách na výhradne "rakúsky test", ktorým sa od stredy majú preukázať pendleri prekračujúci slovensko-rakúske hranice, by nemali byť presné. Na sociálnej sieti to s odvolaním sa na informácie z rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave i partnerov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR vo Viedni uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS). Priznáva však, že obava z presadzovania takejto podmienky v praxi existuje.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

"Dostal som stovky otázok s kópiou informácie od rakúskej strany vyžadujúcej výhradne 'rakúsky test', avšak podľa informácií z rakúskeho veľvyslanectva aj našich kolegov z Viedne tieto informácie nie sú presné. Kde je pravda, sa asi dozvieme až z aplikačnej praxe," uviedol Klus a uistil, že MZVEZ využije všetky možnosti, aby pôvodne sľúbené akceptovanie slovenských testov bolo zachované. Pre aktuálne informácie odporúčal sledovať web rezortu diplomacie.

Vzhľadom na nepriaznivý vývoj pandemickej situácie ochorenia COVID-19 v Českej republike a na Slovensku pristúpilo Rakúsko od 9. januára 2021 k sprísneniu kontrol na svojich hraničných priechodoch s týmito susednými krajinami. Prekračovať hranicu bude možné výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch, pričom je možné dočasné uzatvorenie malých lokálnych priechodov. Cestujúci, ak sa chcú vyhnúť karanténe, musia sa preukázať negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom (s potvrdeným tlačivom v angličtine alebo nemčine) nie starším ako sedem dní. Táto povinnosť platí od stredy aj pre pendlerov. Zároveň sa musia aspoň raz za týždeň registrovať cez online formulár.

Aktualizácia 10:58

Na Slovensku je po novom 15 okresov, kde je najväčšie riziko šírenia ochorenia COVID-19. Medzi čierne okresy vo štvrtom stupni varovania patria Partizánske, Dunajská Streda, Galanta, Snina, Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Piešťany, Trnava a Žiar nad Hronom. Vláda SR na svojom stredajšom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s účinnosťou od pondelka (15. 2.). V treťom stupni - bordovom, je po novom 51 okresov. V druhom stupni varovania - červenom, je 13 okresov.

V rámci COVID automatu na regionálnej úrovni platí podľa informácií ministerstva zdravotníctva, že v čiernych okresoch sú školy zatvorené, v bordových na základe odporučenia regionálneho hygienika a v červených a ružových okresoch sú otvorené.

Platnosť negatívneho testu na COVID-19 v zamestnaní je pri čiernych a bordových okresoch sedem, v červených 14 a v ružových 21 dní. V čiernych okresoch je zakázaný vstup aj výstup z okresu. Pri bordových, červených a ružových okresoch je pohyb medzi okresmi možný len s testom s platnosťou sedem dní.

Aktualizácia 10:53

Predsedníčke Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Zuzane Dlugošovej bude od februára 2021 prináležať mesačný plat vo výške platu poslanca Národnej rady (NR) SR, rovnako tak mesačne paušálna náhrada na pokrytie výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie v sume 50 percent platu. Plat určila vláda na stredajšom rokovaní. Právničku Dlugošovú zvolili za šéfku úradu na ochranu whistleblowerov poslanci NR SR v piatok 5. februára. Hlasovalo za ňu 80 zo 117 prítomných poslancov.

Aktualizácia 10:37

Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku budú na prokurátore pôsobiť piati asistenti prokurátora. "Do dnešného dňa nepôsobil na prokuratúre ani jeden asistent prokurátora," hovorí počas rokovania vlády. Ten dodal, že je vďačný, že sa na vláde pristúpilo kladne k Žilinkovej novele.

Počet prokurátorov a štátnych zamestnancov na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) by sa mal zvýšiť. Vyplýva to z návrhu na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh ÚŠP, ktorý v stredu schválila vláda SR. Materiál počíta so zvýšením počtu prokurátorov ÚŠP z 35 na 38, pričom zamestnancov v štátnej službe by malo byť o päť viac, čiže 22.

Zmeny sa majú dotknúť najmä odboru ekonomickej kriminality. Oddelenie majetkovej kriminality a oddelenie hospodárskej kriminality sa má zlúčiť. Počet prokurátorov sa má v tomto odbore zvýšiť z 11 na 14. V rámci odboru všeobecnej kriminality má byť zriadené oddelenie organizovaného zločinu, terorizmu a extrémistickej kriminality.

Návrhy padali už na rokovaní pandemickej komisie

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) povedala, že sprísnenie režimu na hraniciach navrhovali už pri diskusiách na pandemickej komisii, keď sa schvaľoval COVID automat. Podľa nej musia platiť prísne pravidlá aj pre ľudí, ktorí prichádzajú z tretích krajín, tak, aby sa Slovensko ochránilo od mutácií, ktoré môžu byť ešte škodlivejšie ako tá súčasná. "Na vláde sa musíme zaoberať otázkou, či máme štátnu karanténu pripravenú. Ak by to bolo treba a ochránilo by to občanov Slovenskej republiky, tak v tom prípade by som bola za zavedenie štátnej karantény ako alternatívy k domácej karanténe," povedala Remišová. Podotkla, že prísny režim na hraniciach zavádzajú aj ostatné krajiny, preto jeho zavedenie na našich hraniciach je na mieste.

V súvislosti s kontrolou na hraniciach si minister financií Eduard Heger (OĽANO) nechá poradiť od ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). "Nie je to jednoduchá vec, ale, na druhej strane, musíme urobiť všetko, aby sme ochránili zdravie občanov," povedal.

Zdroj: Topky-Maarty

Sulík trvá na aplikácii

Podpredseda vlády SR a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) je za rozumné sprísnenie opatrení na hraniciach. Súhlasí s odôvodnením, že si to vyžaduje epidemiologická situácia a hrozby šírenia nových mutácií SARS-CoV-2, ktoré sú rezistentnejšie voči vakcínam. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády.

"Mali by sme nájsť rozumný vykonateľný režim kontroly testov na hraniciach," povedal vicepremiér a upozornil, že voľnejší režim na hraniciach sa podpísal pod šírenie druhej vlny pandémie i britskej mutácie. Zdôraznil zároveň, že Slovensko by malo naďalej pracovať na sfunkčnení mobilnej aplikácie na monitoring dodržiavania domácej karantény. Podľa vlastných slov sa na to stále pýta na vláde. "Nemôžeme sa zmieriť s tým, že ju nemáme, jednoducho ju musíme mať," vyhlásil Sulík.

Zdroj: Topky/Maarty

Podľa Klusa to robia aj ostatné štáty

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus (SaS) rozumie otázke o možnom sprísňovaní režimu na hraniciach, poukazuje však na to, že okolité krajiny už tak urobili a výrazne sa tým znížila cezhraničná mobilita. "Takže je tu otázka, či k takémuto kroku máme pristúpiť aj my, a ak áno, je potrebné zvážiť vykonateľnosť takého rozhodnutia," poznamenal. Myslí si, že súčasné opatrenia sú dostatočne tvrdé, otázna je skôr ochota ľudí rešpektovať ich.

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) po utorkovom (9. 2.) zhodnotení epidemiologickej situácie avizoval, že na stredajšom rokovaní vlády bude témou i kontrola a sprísnenie opatrení na hraniciach ako súčasť protipandemických opatrení. Krajčí priznal, že sa situácia na Slovensku mierne zhoršila. Naďalej vážna ostáva v nemocniciach. Denne zomrie pre nový koronavírus okolo 100 ľudí. Reprodukčné číslo je mierne nad hodnotou 1.

Zdroj: Topky - Ján Zemiar

Riešiť chcú aj počet prokurátorov

Počet prokurátorov a štátnych zamestnancov na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) by sa mal zvýšiť. Vyplýva to z návrhu na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh ÚŠP, ktorým sa bude v stredu zaoberať vládny kabinet.

Počíta sa so zvýšením počtu prokurátorov ÚŠP z 35 na 38, pričom zamestnancov v štátnej službe by malo byť o päť viac, čiže 22. Zmeny sa majú dotknúť najmä odboru ekonomickej kriminality. Oddelenie majetkovej kriminality a oddelenie hospodárskej kriminality sa má zlúčiť. Počet prokurátorov sa má v tomto odbore zvýšiť z 11 na 14.

Zelené verejné obstarávanie

Pri obstarávaní čistiacich prostriedkov a upratovacích služieb by mali ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy uplatňovať environmentálne hľadisko. Obciam, mestám a samosprávnym krajom sa to odporúča. Vyplýva to z návrhu metodiky pre túto produktovú skupinu v rámci zeleného verejného obstarávania, o ktorej bude v stredu hovoriť vláda.

Predkladateľom materiálu je Ministerstvo životného prostredia SR a Úrad pre verejné obstarávanie. Cieľom je podpora rozvoja zeleného verejného obstarávania, strategického nástroja, prostredníctvom ktorého dochádza k vynakladaniu verejných finančných prostriedkov na obstaranie komodít so zohľadnením environmentálneho dosahu nakupovaných tovarov, služieb a stavebných prác. Rokovať sa bude o novom členovi Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorým by sa mal stať policajný prezident Peter Kovařík.