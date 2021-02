Prorokyňa predpovedá zmeny: Vieme, kedy nastane útlm pandémie

BRATISLAVA - Už je to rok, čo celý svet bojuje s koronavírusom, ktorý spôsobuje ochorenie covid-19. Pandémii podľahlo obrovské množstvo ľudí a život všetkých sa obrátil naruby. Každý sa preto pýta, kedy nám "hnusoba" konečne dovolí voľnejšie dýchať. My sme zisťovali viac.

Katarína Kasášová sa venuje alternatívnej terapii duše, výkladu tarotu a numerológii. Rok 2021 sa bude niesť v znamení čísla 5, ktoré podľa nej predstavuje dobrodružstvo, cestu, komunikáciu a aktivitu.

Pre päťku je veľmi dôležitá sloboda a nemá rada rutinu. Preto sa však s týmto číslom spája aj nervózna energia, neistota, nezodpovednosť, agresia a nepokoj.

„Päťka je večný rebel. Je to snáď najdynamickejšie zo základných čísel. Je neustále v pohybe, nikdy nevieme, čo sa stane,“ vysvetľuje Katka.

Zdroj: Katarína Kasášová

Ľudia budú v tomto roku meniť smer, či už pracovný alebo partnerský. Rok 2021 bude o niečo lepší ako ten predošlý, hoci neistota sa prehĺbi. „Svetlo na konci tunela je však vždy,“ pripomína Kasášová. „Päťka nás chce naučiť počúvať a spoznať samých seba.“

Z toho by sa dalo predpokladať, že koronakríza a lockdown tak skoro neskončia, prorokyňa to však vidí inak: „Útlm celej tejto pandémie by mal prísť na prelome apríla a mája.“ Nádej vidí aj v karte na tento rok, ktorou je pustovník – symbol telesnej i duševnej obnovy, ale aj pokoja.

„Ľudia potrebujú harmóniu a rovnováhu. Netvrdím, že tento rok bude bez prekážok. Všetkých nejaké čakajú, ale číslo 5 predstavuje znovuzrodenie, a to znamená, že sa každý z nás teraz ocitne na ceste za svojím šťastím. Je však len na ňom, či sa za ním vydá priamo, alebo sa bude jeho cesta kľukatiť,“ uzatvára Kasášová.