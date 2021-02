KORONAVÍRUS Krajčí hovorí o zhoršujúcej sa situácii: Remišová varuje, že vypnutím ekonomiky zničíme krajinu!

Aktualizované 12:22

Vicepremiérka Za ľudí Veronika Remišová hovorí, že je za to, aby bolo konzílium odborníkov rozšírené do väčšieho okruhu. Tiež sa bude rokovať o predĺžení núdzového stavu, ktorý sa už pomaly končí. "V tomto stave je potrebné si povedať, či je vhodné mať v prípade Covid automatu zapnutú čiernu farbu. Počas nej by sa totiž uzavreli všetky podniky s výnimkou tých strategických, ale nechajme to na odborníkov," hovorí vicepremiérka pred zapínaním Covid automatu. "Myslím si, že ak zavrieme ekonomiku, zničíme krajinu. Tá debata s odborníkmi je teraz legitímna," tvrdí s vážnym hlasom Remišová.

O systéme posielania SMSiek za účelom opustenia okresu, podobne ako to funguje v Grécku, Remišová vraj počuje prvýkrát. "Nebola o tom diskusia ani na vláde," hovorí.

Aktualizované 11:59

Vláda na svojom mimoriadnom pondelkovom rokovaní spresnila zoznam okresov, v ktorých nebude nutné po 3. februári preukazovať sa pri výnimkách zo zákazu vychádzania novým, negatívnym testom na nový koronavírus vykonaným od 27. januára . V určenej skupine okresov nebude teda negatívny certifikát potrebný pri ceste do práce, na poštu či do banky, ale ani pri vyzdvihnutí si tovaru, sprevádzaní dieťaťa do školy či pobyte v prírode.

Zmena uznesenia prichádza po tom, ako sa na základe definitívnych výsledkov prvého kola testovania zmenila mapa okresov s horšou a lepšou epidemiologickou situáciou. Zmenu s odobrením predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO) avizoval na piatkovej (29. 1.) tlačovej konferencii minister zdravotníctva SR Marek Krajčí (OĽANO) v súvislosti s tým, že Bratislava a okres Nitra sa napokon dostali medzi červené okresy s horšími číslami (Bratislava dosiahla 1,3-percentnú, okres Nitra 1,01-percentnú pozitivitu).

Vzhľadom na nemožnosť uskutočniť zo dňa na deň opakované testovanie v rovnakom rozsahu Krajčí oznámil, že zmenou uznesenia zaradí medzi okresy, v ktorých sa nebude vyžadovať nový negatívny certifikát ako podmienka využitia výnimiek z lockdownu, aj Bratislavu a okres Nitra, rovnako ako okresy Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš, ktoré sa na základe definitívnych výsledkov posunuli medzi tzv. zelené okresy s nižšou pozitivitou. V tejto skupine je podľa aktualizovaného uznesenia vlády teda nie 36, ale 38 okresov.

Výnimky pri zákaze vychádzania

Výnimku zo zákazu vychádzania si možno uplatniť napríklad pri ceste do práce, obstaraní si nevyhnutných životných potrieb, ceste k lekárovi či na test na nový koronavírus. Výnimka platí pri ceste za blízkou osobou, ktorá je odkázaná na starostlivosť, na cestu do zahraničia a späť, cestu k výdajni tovarov, cestu na sobáš, pohreb či krst. Výnimka platí aj pre tzv. zdravotnú vychádzku osôb starších ako 65 rokov alebo ŤZP osôb v kruhu do 1000 metrov od svojho bydliska (povolený je aj sprievod inej osoby).

Ďalšie zmeny

Do 1000 metrov od bydliska je tiež povolené vyvádzať psa alebo mačku, takisto je možné ísť so zvieraťom k veterinárovi. Výnimka sa vzťahuje aj na pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, cestu dieťaťa do školy, škôlky či za druhým rodičom. Zákaz sa neuplatňuje ani pri ceste na súdne pojednávanie, konanie orgánu činného v trestnom konaní či iného orgánu verejnej moci, ak konanie nemôže byť realizované distančne. Zákaz sa nevzťahuje ani na cestu na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR.

Uznesením vlády sa majú takisto vyčleniť finančné prostriedky pre subjekty vykonávajúce testovanie, pokračovať sa má takisto v nákupe antigénových testov, ministerstvo vnútra má v spolupráci s ďalšími rezortmi vydať manuál pre samosprávy týkajúci sa testovania.

Aktualizované 11:17

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) informuje o novom systéme kontroly zákazu vychádzania cez SMS. "V tomto zmysle by si mali ľudia uvedomiť, že situácia je vážna. Mali by obmedziť mobilitu. Nie je to len o tom, že porušujú nariadenia, ale riskujú aj zdravie svojich blízkych a to svoje," hovorí Mikulec. Podľa všetkého na rokovaní vlády nebol prítomný ani premiér Igor Matovič.

Aktualizované 11:08

Rokovanie na Úrade vlády SR je ukončené. Očakáva sa záverečný brífing. Medzi tými, kto už odišiel je aj minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

Poukázal na to, že k pondelku má SR v nemocniciach pre nový koronavírus 3653 pacientov. "Situácia začína byť veľmi vážna napriek všetkým opatreniam, ktoré sme momentálne urobili. Uvidíme, ako nám zaberie testovanie, ktoré sme realizovali," komentoval s tým, že v utorok (2. 2.) na pandemickej komisii chce s odborníkmi prebrať, ako ďalej postupovať. Témou bude aj COVID automat.

Riešenie by videl v sprísnení zákazu vychádzania. To by mohlo byť formou SMS správ. "Ľudia si pošlú SMS vzhľadom na nejakú výnimku, ktorú budú požadovať a centrála im odošle naspäť správu, ktorá im povolí porušiť zákaz vychádzania na určitý čas, ktorý budú potrebovať na tento úkon," uviedol s tým, že aktuálne je zákaz vychádzania beztak prísny. Takúto možnosť by si dohodli s operátormi.

Vládu chce Krajčí informovať o kompletnom prehľade najnovších publikácií hovoriacich o britskom variante nového koronavírusu, ktorá pravdepodobne komplikuje situáciu na Slovensku. Úradu verejného zdravotníctva SR zadal Krajčí úlohu zisťovať prítomnosť britskej mutácie pomocou PCR testov. Poukázal tiež na to, že od 8. februára by Slovensko malo byť "v čiernej zóne", keď by krajina mala byť úplne uzavretá a funkčná by mala byť kritická infraštruktúra. Krajčí zdôraznil, že nikdy nebol zástancom toho, aby Slovensko úplne uzavrelo ekonomiku. "Vypnúť výroby je veľmi ľahké, ale potom, keď sa stratia dodávateľské kontrakty, to môže mať obrovské následky na našu ekonomiku," dodal.