Erotický salón v srdci najznámejšieho bratislavského parku končí: FOTO Na predaj za mastnú sumičku!

V roku 2010 osadili v sade značku zákazu vjazdu vozidiel. Na poriadok dohliadala aj polícia.

Zdroj: Topky/Maarty

BRATISLAVA - Park, ktorý nesie názov Sad Janka Kráľa, poznajú aj "nebratislavčania". V prípade, že by ste sa ním prechádzali, narazili by ste aj na ošarpanú budovu. Zdobia ju vulgárne nápisy či kresbičky. Na pohľad prostredie skôr špatí. Dalo by sa však povedať, že jej história je zaujímavá. Na začiatku 90. rokov išlo o cukráreň. Neskôr sa klientela rázne zmenila. Fungoval tu erotický salón.