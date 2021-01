Drsná scéna v bratislavskej MHD: Vzduchom lietali facky! VIDEO Spoznávate tohto muža?

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj

BRATISLAVA - V autobuse bratislavskej mestskej hromadnej dopravy číslo 93 v smere do Petržalky došlo k potýčke. Aktuálne sa ňou zaoberá polícia a potrebuje aj pomoc verejnosti. Ochrancovia zákona totiž pátrajú po mužovi, ktorý by mohol do prípadu vniesť viac svetla.