Akademický senát STU vyzval Ftáčnika, aby sa vzdal členstva v Správnej rade: Ten zatiaľ mlčí

BRATISLAVA - Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave vyzval predsedu Správnej rady (SR) STU Milana Ftáčnika, aby sa vzdal tohto členstva. Podľa väčšiny senátorov viedlo jeho správanie k dlhodobému poškodzovaniu dobrého mena STU vo verejnosti aj v očiach ostatných vysokých škôl. Ftáčnik uviedol, že nemá radosť z toho, že AS STU pokračuje v prehlbovaní rozporov medzi orgánmi STU. K výzve sa vyjadrí až po doručení uznesenia.

"Svojím konaním stratil dôveru akademickej obce v objektívne konanie v prospech STU. AS STU žiada, aby predseda SR STU Ftáčnik vyvodil osobnú zodpovednosť a vzdal sa funkcie člena SR STU menovaného ministrom v SR STU," uvádza sa v uznesení, o ktorom informuje univerzita na svojom webe.

Senát dôvodil postupom a zrejmým uskutočnením neverejného hlasovania per rollam o priznaní odmeny rektorovi bez diskusie a s vylúčením verejnosti, čím podľa senátorov Ftáčnik uviedol členov správnej rady STU do omylu. Tvrdia, že tiež ignoroval oficiálne doručený podnet predsedu AS STU proti postupu, ktorý nie je v súlade so zákonom o vysokých školách. Ftáčnik tvrdí, že bol za to, aby spory nechali v roku 2020 a dohodli si pravidlá fungovania medzi AS STU, rektorom a SR STU a aby sa spoločne sústredili na výzvy, ktoré univerzitu čakajú.

"Napriek výzvam zo strany senátu na odstúpenie som stále zástancom toho, aby sme prejavili svoju zodpovednosť a hoci máme na niektoré otázky rozdielny názor, aby sme ich riešili diskusiou na pôde STU a aby sme dokázali spoločne rozvíjať STU ako kvalitnú vedecko-výskumnú univerzitu s veľkou perspektívou," poznamenal predseda SR STU. Ako dodal, jeho vyjadrenie je zatiaľ iba predbežné. Uznesenie senátu zatiaľ nedostal a teda nepozná presné dôvody, pre ktoré ho AS STU vyzval na odstúpenie, preto sa k tomu vyjadrí neskôr.