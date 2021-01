Striehnite na aktuálnu PREDPOVEĎ: Noc v strede týždňa bude zrejme najstudenšia

Zasnežený začiatok týždňa

V pondelok (25. 1.) má snežiť najmä na východe Slovenska. V niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja môže ojedinele napadnúť 20 až 25 centimetrov (cm) nového snehu. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Zdroj: Getty Images

"Uvedená výška nového snehu predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najme pre dopravu a pohyb osôb," uviedli meteorológovia. Výstraha druhého stupňa pred snehom platí od polnoci z nedele na pondelok a potrvá do 12.00 h. V ostatných okresoch na východe Slovenska, ale aj v lokalitách Brezno, Revúca a Rimavská Sobota sa očakáva taktiež sneženie. Podľa meteorológov by v týchto okresoch malo napadnúť miestami do desiatich centimetrov snehu, pričom platí výstraha prvého stupňa pred snežením.

Na východe Slovenska SHMÚ vydal aj výstrahu pred tvorbou snehových jazykov a závejov v čase od 3.00 h do 18.00 h. Meteorológovia upozorňujú, že ich tvorba predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Meteorológovia upozorňujú aj na tvorbu poľadovice, pričom výstraha prvého stupňa platí pre niektoré okresy v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji. Výstraha je platná do pondelka do 6.00 h. V Jelšave platí upozornenie na vznik smogovej situácie pre častice PM10. Vyhlásilo ho SHMÚ a potrvá až do odvolania.

Pondelok

Podľa SHMÚ bude oblačno až zamračené. Na mnohých miestach sneženie, spočiatku sneh s daždom. Na východe aj výdatné sneženie s tvorbou snehových jazykov alebo závejov, zrána možnosť poľadovice. Na juhozápade a na juhu stredného Slovenska postupne zmenšená oblačnosť a zrážky len výninmočne. Denná teplota môže vystúpiť až na 8 stupňov Celzia, v noci klesne na -5.

Utorok

Tlaková níž sa podľa SHMÚ presunie nad Bielorusko a zároveň bude zasahovať od západu do našej oblasti okraj tlakovej výše. V severozápadnom prúdení zosilnie do našej oblasti prílev chladného vzduchu. Bude premenlivá veľká, ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele, na severe a cez deň aj na západe, miestami sneženie alebo snehové prehánky. Teploty od -4 až po 2 stupňe Celzia, v noci -6 a miestami aj -8 stupňov.

Streda

V chladnom vzduchu bude v strede týždňa zasahovať od západu do našej oblasti okraj tlakovej výše. Zároveň bude od severozápadu vo vyšších hladinách ovzdušia zasahovať do strednej a východnej Európy brázda nízkeho tlaku. Teploty vystúpia najviac na 3 stupne a klesnú až na -5 stupňov Celzia. V noci primrzne až na -13 stupňov.

Štvrtok

Okraj tlakovej výše zasahujúci od juhozápadu až juhu do strednej Európy bude vo štvrtok slabnúť a od západu postúpi do našej oblasti teplý front frontálneho systému spojeného s tlakovou nížou nad severozápadnou Európou. Teploty od -2, miestami v údoliach až -5 stupňov Celzia. V noci -10 stupňov. Premenlivá, v noci miestami zmenšená oblačnosť. Cez deň od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Miestami, najmä na severe a neskôr aj západe, sneženie alebo snehové prehánky.

Piatok

Na záver pracovného týždňa bude podľa meteorológov cez našu oblasť postupovať ďalej na východ okludujúci frontálny systém a za ním k nám bude od západu prúdiť teplejší a vlhký vzduch. Bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach príde aj sneženie, v nižších polohách od západu postupne dážď alebo dážď so snehom. Ojedinele tvorba poľadovice. Teploty od -4 až po 6 stupňov Celzia.