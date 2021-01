KORONAVÍRUS Pri leteckej a lodnej doprave do Holandska bude potrebný aj negatívny rýchlotest

Ilustračné foto

Zdroj: TASR/Roman Hanc

BRATISLAVA - Občania SR, cestujúci do Holandska, budú od soboty (23. 1.) polnoci potrebovať pri nástupe do lietadla, na trajekt a loď aj potvrdenie o negatívnom rýchloteste na COVID-19. Ten musí mať platnosť do štyroch hodín. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na svojom webe.