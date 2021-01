Vzbura u kotlebovcov: Takto vyzerá uzurpácia moci diktátorom! Šéfovi ĽSNS sa postavil ďalší podpredseda

Milan Mazurek, Milan Uhrík, Ondrej Ďurica a už aj Miroslav Suja. Všetci sa vo svojich vyhláseniach vzdali možnosti opäť kandidovať na svoje posty v Ľudovej strane Naše Slovensko. Doteraz najzvučnejšie mená v strane, okrem lídra Mariana Kotlebu, majú problém s tým, že došlo k zmene stanov v strane bez ich vedomia a predsedníctvo má prakticky nulové kompetencie. Z vedenia strany odišli už štyria ľudia.

Odchádza ďalší podpredseda

Na vyjadrenie názoru použili sociálne siete, kde Mazurek a Uhrík v obšírnych statusoch kritizujú postupy v strane. Naďalej v nej však ostávajú. Dnes sa s k nim pridal aj podpredseda strany Miroslav Suja, ktorý už takisto nebude kandidovať na svoj post. „Možnosť opätovne kandidovať už však za súčasných podmienok nevyužijem. Chcem Vás však ubezpečiť, že hoci aj ako rádový člen strany, budem naďalej bojovať za Vás a za naše milované Slovensko,“ napísal Suja na Facebooku.

Zdroj: Facebook/Miroslav Suja

Suja bol v 90. rokoch pravou rukou dnes už odsúdeného bossa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka. Pred štyrmi rokmi kandidoval za ĽSNS do VÚC a neskôr sa o ňom hovorilo, že je pravou rukou Mariana Kotlebu. To už dnes zrejme neplatí.

Odsúdený Kotleba a boj o moci

Mariana Kotlebu odsúdili na štyri roky a štyri mesiace za šeky v hodnote 1488 eur, ktoré odovzdal niekoľkým rodinám. Je vinný z podpory a propagácie sympatií k hnutiam potláčajúcim základné ľudské práva. Mal by byť zaradený do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Rozsudok ešte nie je právoplatný, Kotleba sa odvolal na Najvyšší súd.

Zdroj: Topky.sk/Maarty

V prípade, že Najvyšší súd rozsudok potvrdí, bude prvým aktívnym poslancom, ktorý skončí vo väzení. Aj to môže byť príčinou sporu v strane. Kandidátmi na to, kto by mohol po Kotlebovi prebrať stoličku totiž boli práve Uhrík, Mazurek, ale aj Suja, ktoré kritizujú upevňovanie jeho moci v strane. Aj bez ich vedomia. Ten kto povedie stranu, bude mať k didpozícii aj stranícku kasu, do ktorej po parlamentných voľbách za volebné percentá a počet poslancov pribudne viac ako 7 milónov eur.

Takto vyzerá uzurpovanie moci diktátorom

Podľa politológa Radoslava Štefančíka to vyzerá, že extrémisti nechcú liberálnu demokraciu v štáte, ale v strane áno. „Takto nejako vyzerá uzurpácia moci diktátorom. Odstaviť všetkých potenciálnych konkurentov a všetku moc sústrediť v rukách vodcu. Ak však ľudia v strane veria vo vodcove zázračné vlastnosti, mali by ho nasledovať a nehundrať,“ uviedol pre Topky.

Zdroj: TASR – Jakub Kotian

Najmä Mazurek a Uhrík boli podľa Štefančíka hlavnými kandidátmi na vedenie strany po tom, čo by Kotleba zatiaľ hypoteticky skončil vo väzení. „Marian Kotleba sa zrejme na túto situáciu pripravuje a nechce prísť o vedenie v strane ani potom, ako si oblečenie pruhovaný úbor slovenského väzňa. Aj ĽSNS totiž prišla po voľbách k veľkým peniazom a stratiť prístup k nim môže niesť niekto veľmi ťažko,“ konštatuje.

Rozpad strany?

Aj Peter Pellegrini nesúhlasil s politikou Roberta Fica a síce tak priamo lídra Smeru nekritizoval, no isté výhrady mal. Nakoniec to vyústila do odchodu niekoľkých smerákov zo strany. Pellegrini a jeho jedenástka založili stranu Hlas-SD. Hrozí podobný scenár aj strane ĽSNS? „V histórii slovenského straníckeho systému sme obdobnú pozíciu zažili už veľakrát. Spravidla podobné aktivity viedli k odchodu významných predstaviteľov strany a k jej následnému rozpadu. Niektoré sa vedeli pozviechať, iné nie,“ povedal Štefančík.

„Vyzerá to tak, že ani extrémisti sa podobnému osudu nevyhnú. Takže samotného Kotlebu ako predsedu strany to ohroziť nemusí, ale musí počítať s tým, že strana bude po prípadnom odchode významných členov strany značne oklieštená. Takže predsedom možno ostane, ale nemožno vylúčiť, že po voľbách už len mimoparlamentnej strany. A koho by zaujímala mimoparlamentná strana, navyše s predsedom vo väzení,“ myslí si politológ. Dodáva, že Uhrík s Mazurekom sú dosť populárni predstavitelia ĽSNS a ak by z nej vystúpili a založili nový subjekt, odobrali by ĽSNS značný počet voličov, čo by nakoniec mohlo viesť k úpadku strany. „Vyzerá to tak, že extrémizmus neporazia politici z demokratického stredu, ale extrémizmus sa na Slovensku musí poraziť sám.“