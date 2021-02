Uhrík odhalil ďalšie tajomstvá ĽSNS v rozlúčkovom maile: Dom pre Mikovčákovcov a paranoidný predseda!

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA - Veľké škrípanie v ĽSNS je zrejme na konci a na povrch definitívne vyplával jeden z najväčších vnútorných straníckych konfliktov v strane Mariana Kotlebu. Odídenec a europoslanec Milan Uhrík ešte oznámil, že vedeniu strany poslal tzv. rozlúčkový mail. To, čo v ňom píše sa zrejme predsedovi strany nebude čítať ľahko! Spomína sa v ňom Kotlebova exmnaželka či neslávne známy pár Mikovčákovci.

Obsah mailu priblížil portál Aktuality.sk. Uhrík svoj zámer poslať takýto mail oznámil aj verejne na ruskej sociálnej sieti Vkontakte, no o niekoľko dní tento status zmazal. V ňom píše, že vnútrostranícke záležitosti nechce riešiť verejne, čím paradoxne upriamuje pozornosť na to, že v strane to predsa len nebolo v posledné mesiace ideálne.

Mazurek mysteriózny mail potvrdzuje

Uhríkov odchádzajúci súputník z ĽSNS Milan Mazurek pravosť emailu nepoprel a v prokotlebovskom Kulturblogu vyhlásil, že "Milan Uhrík tam napísal len čistú pravdu,". Terajší hovorca ĽSNS Martin Beluský však povedal, že tento mail je kombináciou lží a poloprávd.

Uhrík sa v riadkoch mailu sťažuje na čoraz horšiu komunikáciu s predsedom strany. Odídenci tvrdia, že to išlo dolu vodou už od volieb a s jej výsledkami tiež nie sú spokojní ani odídenci na čele s Uhríkom. Prieskumy pritom ĽSNS dávali ešte niekoľko týždňov pred voľbami druhé miesto hneď za stranou Smer.

Situácia sa zhoršila aj po rodinných problémoch Kotlebu

„Táto komunikácia sa ešte viac zhoršila po tom, čo od predsedu ušla manželka (Frederika Kotlebová, pozn. red.) do Egypta a po tom, čo bol odsúdený za šeky 1488 eur. Chápeme, že sú to obrovské osobné tlaky, ale namiesto toho, aby predseda hľadal v nás oporu, podľahol paranoji a pomaly v každom začal hľadať nepriateľa,“ pokračuje Uhrík. Kotlebu Špecializovaný trestný súd uznal ešte zatiaľ neprávoplatne vinným v tejto kauze 12. októbra 2020. Za mrežami má stráviť 4 roky a 4 mesiace.

Kotlebova exmanželka Frederika v tom čase uviedla, že so synom a novým partnerom už žije v Egypte. Ďalšie konflikty medzi Uhríkom a Kotlebom mali vraj nastať aj pri tvorbe kandidátky, ktorú výsostne kreoval len predseda a nikto iný.

V tomto kontexte sa spomína už aj toľkokrát skloňovaná kandidátka z ôsmej pozície ĽSNS zdravotná sestra Danica Mikovčáková. O sexškandále, ktorý sa pri tejto osobe dostavil sme už písali v minulosti. Bola to práve Mikovčáková, ktorej sa začal venovať blogger Radovan Bránik a v deň volieb zverejnil detaily z jej "šteklivej" minulosti na internete. Podľa Bránika v erotickej zoznamke spolu s manželom, ktorý je šéfom regionálnej sekcie ĽSNS v Banskobystrickom kraji, hľadali páry, ktorým ponúkali sexuálne služby. "Ja manžel som mierne bi, manželka je bi so všetkým, čo k tomu patrí,“ uvádzalo sa v inzeráte.

Škandál politicky nerozdýchala

Mikovčáková sa krátko po tom, ako bol článok uverejnený, 3. marca 2020 vzdala mandátu poslankyne, za ktorú ju ľudia napriek týmto informáciám zvolili. Bránik tvrdí, že aj keď išlo o súkromnú vec, zverejnenie považoval za dôležité aj preto, lebo Mikovčák útočil na LGBTI komunitu. Takto prakticky vystupuje aj takmer celá strana ĽSNS.

Mikovčáková však neprišla skrátka a Marian Kotleba z nej čoskoro spravil poslaneckú asistentku pre svojho brata poslanca Mareka Kotlebu. Z toho, čo píše Uhrík v rozlúčkovom maile je možné, že aj toto je jeden z dôvodov, prečo zo strany odchádzajú. Je tiež možné, že pre tieto nezhody zo strany ešte skôr odišiel bývalý sudca a europoslanec Milan Radačovský.

Kotlebov vzťah s Mikovčákovcami bol zrejme ešte silnejší

Mikovčákovcom chcel vraj Kotleba zo straníckych financií kúpiť rovno celý dom za 175-tusíc eur. „Po našom silnom odpore sa táto kúpa napokon zastavila, avšak Mikovčákovcom bolo aj napriek tomu vyplatených približne 80-tisíc eur ako ,poďakovanie‘ za to, že nás všetkých takmer zničili,“ píše Uhrík v maile. Odídenec Radačovský zrejme tiež odmietal zo svojho platu prispievať na tieto účely a preto sa rozhodol odísť. Princíp tkvel v tom, že ĽSNS odkúpi byt Mikovčákovcov vo Zvolene, a oni si za tú sumu mali postaviť dom.

Mikovčáková pre Aktuality tiež prezradila, že práve Miroslav Suja, ktorý ju po jej nevzatí vlastného mandátu v parlamente nahradil, poskytol informácie o Mikovčákovcoch Bránikovi. Ten to odobril. "Pani Mikovčáková má pravdu," dodal. Je teda evidentné, že Suja týmto krokom zrejme prišiel ľahšie k miestu poslanca v parlamente.

Podľa Uhríkovho mailu mal Kotleba tiež v pláne zaplatiť stavbu domu v Budičke pri Zvolene. Išlo o pozemok 1700 metrov štvorcových. Mikovčáková však odmietla, že by peniaze zo strany ĽSNS prijali. "Žiadne peniaze sme zo strany neprijali. Dom staviame za svoje a s hypotékou,“ uzavrela.

Byt na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici

Tu sa to s bývaním nekončí. Aj keď už nejde o Mikovčákovcov, minulý rok si Kotleba byt predsa len kúpil. Počas júna získal väčší byt na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. Tento byt dokonca nie je zaťažený ani žiadnou hypotékou, no záložné právo na ňu vraj má združenie Ľudová mládež, čo je kvázi mládežnícka organizácia ĽSNS. Na túto kúpu upozornil portál HN.

Podľa nich na adrese bytu sídlia dve občianske združenia naviazané na ĽSNS. Kotleba je ich štatutárom. Jedno združenie má názov "Kotlebovci podporujú a rozvíjajú" a druhé "Kotlebovci zachraňujú a pomáhajú".