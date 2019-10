Pravá ruka Černáka: Volebný úspech mu prekazil Kuciak, teraz kryje chrbát kotlebovcom

V Detve vlastní niekoľko nehnuteľností a veľkú haciendu. V posledných župných voľbách kandidoval za Kotlebovu ĽSNS. Informoval o ňom aj zavraždený novinár Ján Kuciak.

"Včera som vstával o druhej v noci, aby som 15 hodín sledoval okrsok, v ktorom sa mali kupovať hlasy. A nič sa nestalo, nič som nezistil ani nenapísal. Bol som z toho celkom sklamaný, kým som z výsledkov nezistil, že to vlastne znamenalo skazu jedného nádejného kandidáta ĽS NS. Celý čas od 7.00 do 22.00 som strávil v Detve, pri okrsku 11, kde volia aj miestni Rómovia. Šírili sa info, že hlasy tu kupujú pre župana Kotlebu a poslanca Suju. Platiť to mal podľa neoverených info Sujov kamarát a biznispartner, arogantný šéf hokejovej Detvy Ľupták," napísal Kuciak na sociálnej sieti.

Suja vtedy prehral o 61 hlasov, možno aj vďaka tomu, že bol prítomný Kuciak. "Zo zabitých 20 hodín (aj s cestou) som samozrejme nebol nadšený. Ale teraz som si pozrel detaily výsledkov a vďaka medializácii a policajnej prítomnosti (pri tomto okrsku skoro permanentnej), zámer zrejme nevyšiel," písal Kuciak.

Od mafiána ku Kotlebovi​

Sujovi síce nevyšiel zámer dostať sa do zastupiteľstva, no od Kotlebu neodišiel. Vyzerá to tak, že po mafiánskom bossovi Černákovi, teraz stráži Kotlebových ľudí. Bežne ho vídať v parlamente, ale prítomný bol aj počas pojednávania s Milanom Mazurekom na Najvyššom súde a od bývalého poslanca sa nepohol ani na krok. Dokonca nedovolil novinárom vstúpiť do časti, v ktorej sedeli kotlebovci. Išlo pritom o priestory Najvyššie súdu, avšak nikto nezasiahol.

Miroslav Suja bol pravou rukou Mikuláša Černáka.

„Bol som vycvičený v 5. pluku špeciálneho určenia, mal som teda špeciálny výcvik, tak som začal trénovať chalanov v súkromnej bezpečnostnej službe u Černáka. To znamená veci, ktoré sa týkali streľby alebo sebaobrany, jednoducho veci, ktoré bolo treba,“ povedal ešte v roku 2017 pre týždenník Plus 7 dní Suja. Okrem iného bol Suja súdený aj za vydieranie.

Miroslav Suja robil spoločnosť aj Milanovi Mazurekovi na Najvyššom súde.

V auguste 2017 mal spôsobiť nehodu v Hnúšti, keď na križovatke nezastavil na stopke a nedal prednosť Škode Favorit. Ako vtedy informovala banskobystrická policajná hovorkyňa Petra Kováčiková, Škodu mal šoférovať 32-ročný muž z Hnúšte, ktorý sa utrpel ťažké zranenia.