KORONAVÍRUS V Nitre sa v druhom kole znížilo percento pozitívnych testov o polovicu

Minulý víkend počas prvého kola testovania bolo v Nitre 43.716 otestovaných, z nich bolo 932 pozitívnych, čo je 2,13 percenta. "Podstatné je, že pozitivita v našom meste klesla za jeden týždeň o polovicu. Dúfam, že klesajúci trend zachováme," uviedol primátor. V krajskom meste sa testovalo na 42 odberových miestach. "Čas čakania sa skrátil na minimum nielen vďaka zvýšeniu počtu odberných miest, ale aj vďaka aplikácii TrustOne, ktorá bola počas druhého kola nasadená na väčšine odberných miest a reálne ju využilo viac ako 36.000 ľudí," konštatoval primátor. Testovanie v Nitre ukončili o 17. hodine.

V obciach okresu Nitra sa na niektorých miestach testuje v nedeľu až do 20. hodiny. Podľa prednostky Okresného úradu v Nitre Evy Hajdamárovej do 12. hodiny v celom okrese otestovali 12.324 ľudí, z nich 181, čo je 1,47 percenta, malo pozitívny test. "Od piatka do nedele poludnia to je spolu 77.578 osôb, z nich malo 939 pozitívny test, čo predstavuje 1,21 percenta," uviedla.

V prvom kole testovania v uplynulom týždni sa v Nitrianskom okrese zúčastnilo na plošnom testovaní antigénovými testami celkovo 95.558 ľudí, z nich bolo pozitívnych 2329, čo je 2,44 percenta. Zdravotníkom podľa Hajdamárovej teraz vypomáhalo 150 príslušníkov Ozbrojených síl SR, v sobotu 19 a v nedeľu 16 vojenských zdravotníkov. K tomu aj zdravotníci Hasičského a záchranného zboru SR.

Tretie kolo testovania na ochorenie COVID-19 bude v okrese Nitra počas nasledujúceho víkendu. V pracovnom týždni budú k dispozícii bezplatné testovacie miesta vo fakultnej nemocnici, v kasárňach pod Zoborom, v budove Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Nitra, v press centre na Agrokomplexe. Platené mobilné odberné miesta budú k dispozícii na atletickom štadióne a v amfiteátri na Agrokomplexe.

Mestá a obce v Nitrianskom okrese pristúpili k celoplošnému testovaniu pre kritickú pandemickú situáciu v regióne. Od pondelka 11. januára preto na území okresu platí sprísnený zákaz vychádzania. Bez negatívneho testu na nový koronavírus nie staršieho ako sedem dní nie je možné chodiť do zamestnania ani do prírody, iba do najbližších potravín, drogérie a lekárne. Polícia sprísnila kontroly, ktoré dozerajú na dodržiavanie zákazu vychádzania.