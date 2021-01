KORONAVÍRUS Banská Bystrica cez víkend otestovala 8459 ľudí z okresu

Na dobrovoľnom testovaní sa počas soboty (16. 1.) zúčastnilo 4645 ľudí, z toho 34 je pozitívnych. V nedeľu v meste otestovali ďalších 3814 záujemcov, pozitívnych je 38. „Na základe ohlasov zo strany testovaných aj testujúcich tento testovací víkend vnímam pozitívne,“ uviedol banskobystrický primátor Ján Nosko.

Pre chladné počasie a skúsenosti z celoplošných testovaní v záujme predísť tvorbe dlhých radov pred odbernými miestami sa samospráva rozhodla využiť online rezervačný systém. Vďaka nemu sa záujemcovia mohli na testovanie objednať nielen na konkrétne miesto, ale aj čas, o čom im prišli aj spätná SMS a e-mail.

„Počas víkendu fungovalo 18 odberných tímov. V zálohe sme mali aj ďalšie personálne kapacity, takže v prípade zvýšeného záujmu sme boli schopní kedykoľvek pridať ďalší odberový tím. Pokiaľ je na to dostatočný čas, dá sa takéto testovanie pripraviť komfortne. Myslím si, že je to aj vďaka rezervačnému systému, a v prípade ďalšieho testovania sme pripravení zvládnuť to podobne ako tento víkend,“ dodal prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.

Mesto pod Urpínom v spolupráci s Okresným úradom Banská Bystrica organizovalo počas tohto víkendu od 8.00 h do 18.00 h dobrovoľné komunitné testovanie na ochorenie COVID-19. Určené bolo pre pracujúcich, ktorí majú trvalý pobyt alebo miesto výkonu práce v okrese Banská Bystrica a zároveň majú potvrdenie od zamestnávateľa, v ktorom je uvedené, že nemôžu pracovať z domu. K dispozícii mali 12 odberových miest, prevažne v základných školách. Vďaka tomuto kroku sa mestu podarilo vyčleniť pozitívne testovaných pracujúcich ľudí, ktorí doteraz nepracovali z domu a fyzicky chodili do zamestnania medzi svojich kolegov.