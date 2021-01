Trnavskej firme sa darí: Najprv nedoplatok v poisťovni a teraz zmluvy so štátom za takmer 73 miliónov

TRNAVA - Ministerstvo hospodárstva pod vedením Richarda Sulíka na príkaz premiéra Igora Matoviča objednalo 5,2 milióna antigénových testov za takmer 26 miliónov eur. Rezort hospodárstva antigénové testy nakúpil priamo od trnavskej firmy, ktorá na začiatku „obchodov“ so štátom mala dlh v Sociálnej poisťovni. Táto spoločnosť k dnešnému dňu podpísala so štátom počas pandémie koronavírusu zmluvy za takmer 73 milióna eur.

Začiatkom januára na Slovensko bola dodaná prvá časť objednávky 2,6 milióna testov, ktorou sa na sociálnych sieťach pochválil minister Sulík. Druhá časť na základe dodatku k zmluve mala byť dovezená tento víkend, konkrétne v sobotu 16.1.

Ministerstvo hospodárstva na začiatku na nákup antigénových testov vyhlásilo súťaž. Predchádzali tomu mediálne prestrelky a vzájomné obviňovania premiéra Matoviča a ministra Sulíka. Pár dní pred Vianocami sa nakoniec rezort hospodárstva rozhodol, že súťaž na nákup antigénových testov zruší. Ani jedna z predložených ponúk totiž nespĺňala kritériá zadané rezortom zdravotníctva. „Komisia odporučila verejnému obstarávateľovi zrušiť predmetné priame rokovacie konanie a neuzatvoriť kúpnu zmluvu so žiadnym uchádzačom,“ napísalo v odôvodnení ministerstvo.

Nakúpilo testy priamo

Sulíkové ministerstvo sa nakoniec rozhodlo, že antigénové testy objedná priamo od trnavskej firmy Eurolab Lambda a.s. Podľa zmlúv z Centrálneho registra zmlúv prvá časť objednávky 2,6 milióna antigénových testov za 12 870 000 eur mala byť dodaná do 7.1.2021. Druhá časť, v rovnakom množstve, mala byť dovezená už túto sobotu, teda 16.1. 2021. Cena jedného antigénového testu je 4,95 eur s DPH.

Zdroj: Centrálny register zmlúv

Spoločnosť Eurolab Lambda a.s. bola počas pandémie koronavírusu viackrát spomínaná. Podľa Obchodného registra SR predsedom predstavenstva spoločnosti je Peter Krajčovič. Ten je zároveň spolumajiteľom školy, kam chodia dcéry Igora Matoviča. Upozorňovali médiá.

Trnavská firma získava zákazky

Do povedomia verejnosti sa Spoločnosť Eurolab Lambda a.s. dostala v období, keď dodávala antigénové testy pre Správu hmotných štátnych rezerv, kde predsedom je nominant SaS. Od nástupu novej vlády Matoviča Správa hmotných štátnych rezerv so spoločnosťou Eurolab Lambda a.s. podpísala už niekoľko zmlúv. Podľa Centrálneho registra zmlúv ide o zmluvy vo výške 47 157 000 eur.

Zdroj: Centrálny register zmlúv

Firma Eurolab Lambda a.s. mala pred prvou zákazkou od Správy štátnych hmotných rezerv nedoplatok v Sociálnej poisťovni 17-tisíc eur. Na nedoplatky upozornila po zverejnení zmluvy na dodanie testov strana Spolu, podľa ktorej zákon o verejnom obstarávaní neumožňuje štátu nakupovať od dlžníkov voči sociálnej alebo zdravotnej poisťovni. Šéf Správy hmotných štátnych rezerv Ján Rudolf (nominant SaS) sa o nedoplatky zaujímal a vyzval vtedy trnavskú firmu, aby záväzky uhradila. Urobila tak dva dni pred uzatvorením zmluvy na nákup 10 milióna antigénových testov.

Zdroj: Finstat.sk

Trnavská firma Eurolab Lambda a.s. podpísala so Správou štátnych rezerv a Ministerstvom hospodárstva do dnešného dňu zmluvy celkom za 72 897 000 eur.