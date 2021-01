KORONAVÍRUS Slová, že samosprávam nariadia testovanie, nie sú podľa Rybníčka potrebné, ani vhodné

Rybníček zdôraznil, že záležitosť si s premiérom vyjasnili už v pondelok po zasadnutí vlády, nechce ju preto dramatizovať. Mrzí ho však, že i tak to spôsobuje naštrbenie vzťahu medzi štátom a samosprávami. "V pondelok večer na stretnutí aktérov, ktorí sú v procese organizácie testovania, som pánovi premiérovi vysvetlil, že netreba meniť zákon. V núdzovom stave, v mimoriadnej situácii a v rámci krízového riadenia štátu, ktorého sú samosprávy súčasťou, sú mestá a obce povinné naplniť príslušné uznesenie vlády,“ vysvetlil Rybníček. Priznal, že uvažovanie premiéra v zmysle „štát nariadi samosprávam“ ho neprekvapuje, mieni, že je to odraz centralistického spôsobu riadenia, ktorý tu pretrváva už 13 rokov.

"Správala sa tak už vláda Smeru, správa sa tak aj súčasná vláda. Je to tým, že väčšina vládnych politikov nikdy neriadila mesto či obec, preto aj takéto veci púšťajú z úst, lebo sú prevedčení, že tá najlepšia moc je tá, ktorá sídli v Bratislave," dodal primátor Trenčína. Súhlasí však, že ak vláda iniciatívne zverejní nahrávku s takýmito výrokmi premiéra, pôsobí to negatívne na samosprávy a môže to ukrojiť z ich ochoty byť nielen maximálne súčinné pri plošnom testovaní, ale robiť aj veci navyše, ako tomu bolo pri jesennom plošnom testovaní. "Je pravda, že tá trpezlivosť primátorov a starostov má svoje hranice, no zodpovednosť samospráv za svojich obyvateľov je taká obrovská, že aj keď je súčasný proces prípravy testovania komplikovaný, napätý a nepríjemný, samosprávy to dajú a svoje úlohy si splnia,“ deklaroval.

"Ak by sa to ale malo v budúcnosti zopakovať v takejto atmosfére a podmienkach, môže to byť vážny problém. Ale teraz to samosprávy dajú,“ dodal Rybníček, ktorý vo všeobecnosti považuje zverejnenú nahrávku z rokovania vlády za nezmyselnú a detinským spôsobom riešiacu spor medzi premiérom a podpredsedom vlády SR Richardom Sulíkom (SaS). Audio záznam z pondelkového rokovania zverejnil kabinet na návrh ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO), ktorý kritizoval Sulíkove ambivalentné vyjadrenia o zámere plošného testovania. Nahrávka mala dokázať, že minister hospodárstva s návrhom plošne testovať explicitne súhlasil, na rozdiel od svojich neskorších vyjadrení v médiách. V závere nahrávky sa hovorí aj o procesnom postupe pri zabezpečení plošného testovania. Matovič sa vyjadruje, že „teraz to nebude na pleciach armády", ale na samosprávach, pričom primátori a starostovia majú preukázať, ako im záleží na ľuďoch. "Ja som v pohode s tým, že dajme im to príkazom a zmeňme zákon s tým, že musia poslúchať príkazy,“ povedal Matovič.