ONLINE Plošné testovanie v troch okresoch: Testy zatiaľ odhalili desiatky pozitívnych! Priebeh je pokojný

tento víkend prebieha plošné testovanie v okrese Košice, Púchov (a ďalších desiatich obciach) a v okrese Nitra

primátor Marek Hattas už niekoľko dní hovorí o kritickej situácii v okrese, nemocnice nestíhajú, pacientov s koronavírusom prevážajú do okolitých nemocníc

minister zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že za kritickú situáciu v Nitre môže nový kmeň koronavírusu, ktorý sa vyskytuje aj v tomto okrese

plošné testovanie plánuje aj mesto Bratislava, požaduje však zriadenie ďalších mobilných odberových miest

včera otestovali dve firmy Jaguar Land Rover a U. S. Steel

12:29 KOŠICE Košické oceliarne U. S. Steel chcú pokračovať v testovaní ľudí na ochorenie COVID-19 aj počas celého budúceho týždňa, informoval hovorca podniku Ján Bača. Testovacie miesto v areáli U. S. Steel začalo pracovať v rámci celomestského víkendového testovania ako prvé v piatok (8. 1.) už od 13.30 h, aby podľa slov hovorcu stihli koniec rannej zmeny.

Počas tohto dňa otestovali v areáli podniku 504 ľudí. "Prichádzali aj príbuzní našich zamestnancov a obyvatelia Šace. Pozitívne testovaných bolo desať. Vďaka zdravotníkom a dobrovoľníkom z radov zamestnancov sme začali v sobotu testovať už od 7.00 h, aby to mohli využiť tí, ktorí prichádzali z nočnej zmeny," doplnil Bača.

12:26 PÚCHOV Primátorka verí, že sa ukáže aktuálna situácia v okrese

O regionálne plošné testovanie v Púchove je zatiaľ záujem, obyvatelia prichádzajú priebežne a na odberových miestach sa netvoria rady. Primátorka Púchova Katarína Heneková verí, že testovanie ukáže, aká je aktuálna epidemiologická situácia v okrese. Súvisí to aj s očakávaným otváraním škôl a škôlok. Doterajší priebeh testovania zhodnotila ako veľmi dobrý.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Primátorka Púchova uviedla, že situácia v meste sa od začiatku decembra, keď boli počty nakazených mimoriadne kritické, pomaličky zlepšuje. "Určite je to aj zásluhou toho, že sa nám podarilo zriadiť tri mobilné odberové miesta. Teraz sa situácia zasa asi trošku zmení, pretože sa po Vianociach opäť otvorili závody a pomaly sa majú začať spúšťať škôlky a základné školy. Potrebujeme sa na to pripraviť a zistiť, aká je situácia teraz," skonštatovala.

12:11 NITRA "Prosíme, nezabúdajte, že ak ste mali negatívny výsledok antigénového testu, buďte naďalej opatrní a dodržujte všetky platné nariadenia," vyzýva ľudí radnica. Plošné testovanie sa v sobotu začalo aj na území celého Nitrianskeho okresu. Zapojilo sa doň všetkých 60 obcí. "Pripravených je 70 odberných miest, ďalších deväť je v meste Vráble. Zapojili sa všetky obce, iba tie menšie, Kapince a Malé Zálužie, zriadili spoločné odberové miesto, ktoré bude v Malom Záluží," uviedla prednostka Okresného úradu v Nitre Eva Hajdamárová.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

12:09 NITRA Mesto spustilo online tabuľku, kde si obyvatelia Nitry môžu pozrieť, koľko ľudí je aktuálne pred ich odberným miestom, alebo sa rozhonúť pre iné.

10:40 KOŠICE "Od dnešného rána je situácia na odberných miestach pokojná. Takmer na všetkých je to bez čakania. Vyzývame ľudí, ktorí váhajú, aby sa išli otestovať a chránili tým seba a svojich blízkych," uviedol hovorca Košíc Vladimír Fabian.

9:57 PÚCHOV Púchovská radnica ako organizátor testovania dostala od ministerstva zdravotníctva 30-tisíc antigénových testov. Po víkendovom testovaní chce po vzore Trenčína urobiť aj testovanie pozitívnych PCR testami. Tie mestu daroval vedec Pavol Čekan. Do celoplošného testovania sa v sobotu zapojí aj obec Pruské v Ilavskom okrese s takmer 2300 obyvateľmi.

9:30 NITRA V okrese Nitra včera počas piatich hodín testovania odhalili 295 pozitívnych prípadov z celkovo 10 585 otestovaných ľudí, čo predstavuje 2,79 percenta z celkového počtu.

Zdroj: FB/Marek Hattas - primátor Nitry

9:15 KOŠICE V Košiciach otestovali v piatok celkovo 11 170 ľudí; pozitívnych bolo 183, čo predstavuje 1,64 percenta z celkového počtu.

8:30 KOŠICE Odberné miesta sú dovedna v 18 mestských častiach, v 31 prípadoch ide o základné školy. Testovanie sa začalo v piatok od 16.00 do 20.00 h a pokračuje v sobotu a nedeľu od 9.00 do 17.00 h. V pondelok bude v tomto čase otvorené odberné miesto v Kulturparku na Kukučínovej ulici. Odberné miesto je aj v areáli oceliarní U.S. Steel.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

8:10 KOŠICE V Košiciach pokračuje dobrovoľné plošné testovanie na ochorenie COVID-19. V sobotu otvorili o 09.00 h všetky odberné miesta okrem jedného, na ktorom bolo potrebné doplniť ochranné prostriedky.

8:05 PÚCHOV Obyvateľov Púchova a ďalších deviatich obcí okresu čaká v sobotu a v nedeľu celoplošné antigénové testovanie na nový koronavírus. Je to dobrovoľné a bezplatné. Celý víkend sa v Púchovskom okrese testuje na 26 odberových miestach od 8.00 h do 20.00 h s vyhradenými prestávkami na obed a večeru.

8:00 O ôsmej sa začalo testovanie v okrese Púchov a Nitra. O deviatej začne v Košiciach.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Plošné testovanie

Nitriansky primátor pristúpil k plošnému testovaniu po tom, čo na tlačovej konferencii spolu s riaditeľom nemocnice informoval o kritickej situácii s hospitalizovanými. Tých museli prevážať do okolitých nemocníc. Pretestovať sa preto rozhodli celý okres, kvôli tomu oslovil primátor Marek Hattas premiéra a vládu. K testovaniu sa pripojili aj Košice a neskôr aj Púchov a desať obcí z tohto okresu.

Zdroj: Topky/Maarty

V piatok sa testovali aj v dvoch najväčších podnikoch týchto miest. Otestovali zamestnancov firmy U. S. Steel v Košiciach a Jaguar Land Rover v Nitre. Už koncom minulého roka zorganizoval plošné testovanie primátor Trenčína Richard Rybníček, keďže aj v Trenčíne mali problém. Kritickú situáciu hlásia už aj v Nových Zámkoch či Banskej Bystrici. K plošnému testovaniu sa chystá pridať aj Bratislava, no primátor Matúš Vallo požaduje viac odberných miest.

Rezort zdravotníctva zverejní dve výzvy k zriadeniu MOM

Ministerstvo zdravotníctva najneskôr v pondelok (11. 1.) zverejní výzvy na zriadenie mobilných odberných miest (MOM) na antigénové testovanie ľudí na ochorenie COVID-19. V piatok to uviedol šéf rezortu zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že jedna výzva sa bude týkať pre už zapojených a druhá pre nových poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti, ktorí budú chcieť pomôcť s testovaním ľudí.

Pre súčasných poskytovateľov sa podľa ministra umožní testovať dlhšie ako osem hodín. Testovať budú môcť aj cez víkendy. "V druhej výzve pre nových poskytovateľov bude zadefinované, že musia poskytovať túto službu minimálne šesť dní a z toho aspoň jeden víkendový deň," vysvetlil Krajčí. Výzvy budú podľa jeho slov otvorené počas celého januára. "Kto splní podmienky, bude s ním okamžite podpísaná zmluva," deklaroval. Minister tak reagoval aj na žiadosť mesta Bratislavy, ktoré volá po zriadení ďalších 20 až 25 MOM.