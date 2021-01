KORONAVÍRUS Vláda po dnešnom rokovaní: Situácia je kritická! Matovič ukazuje na jedinú možnú cestu

NAŽIVO Tlačová konferencia po rokovaní vlády:

Na tlačovú konferenciu prišli premiér Matovič a ministri Mikulec, Krajčí a Heger. "Rokovanie bolo o tom, ako sa bude situácia vyvíjať najbližšie týždne, o očkovaní, o dopadoch nenakúpenia testov a vyhodnotení škôd. Preto sú tu so mnou aj títo ministri," vysvetlil na úvod Matovič.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Situácia je na Slovensku veľmi vážna, dá sa povedať až kritická. Dnes sme zaznamenali ďalší rekord hospitalizovaných v nemocniciach s ochorením Covid-19 - 3292 pacientov. Máme okolo 250 pacientov s týmto ochorením na umelej pľúcnej ventilácii a ďalšie desiatky pacientov na podporných ventilačných systémoch. Situácia nie je stabilizovaná. Dôvodov je viacero - neboli dodržiavané opatrenia ale ešte viac pravdepodobne sa zdá byť, že máme na Slovensku prítomný kmeň B117 z Anglicka," myslí si minister zdravotníctva Krajčí.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Hľadanie nového kmeňa na Slovensku

Ministerstvo už požiadalo slovenské strediská, aby vyvinulo testy na detekciu tohto kmeňu. Ďalej sa bude tento test vylepšovať, ale na 97% dáva podľa Krajčího pravdepodobnosť, že detekované vzorky sú pozitívne na nový kmeň. "Tento kmeň bude chcieť prevládať. Čím ho bude viac, tým sa zhoršuje prognóza, ktorá je pred nami. Tá prognóza je už aj bez toho dosť vážna," dodáva Krajčí. Podľa neho ale zavedenie novoročných opatrení stačiť nebude a preto zrejme nastupuje alternatíva plošného testovania.

"Pre mňa je dôležité, aby všetci ministri boli prítomní a aby sme sa do toho "zrkadla" pozreli. Toto zrkadlo hovorí o našich skutkoch z minulosti, ale zároveň hovorí o budúcnosti a o tom, aby sme sa rozhodli, ktorou cestou sa vydáme," konštatuje premiér. Ten prezentoval aj zahraničnú štúdiu o tom, ako veľmi agresívna je nová verzia vírusu z Británie.

Ostáva nám jediné, vyhlásil premiér

Potom premiér pristúpil k prezentácii grafu o analýze dopadu "nekúpených testov". "Stúpali sme nahranicu októbra a novembra, kde sme spustili celoplošné testovanie. Z grafu je vidieť, že doslova zlomili väzy vývoju krivky, kam sme smerovali a v priebehu dvoch týždňov sme klesli na úroveň približne 1600 pozitívnych prípadov denne," hovorí Matovič. Následne prezentoval nárast počas vianočných sviatkov, pričom priemer je 6989 prípadov denne.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ostáva nám len jediné: Bohužiaľ, nie realizovať ich v pozitívnych číslach, ale musíme to celoplošné testovanie aplikovať v tejto kritickej situácii," vyhlásil Matovič. "Najneskôr od budúceho víkendu spustíme týždeň čo týždeň masívne plošné testovanie s tým, že v prvom kole pôjdu všetky okresy, pričom ďalšie okresy prejdú ďalšími testami až kým sa situácia nedostane pod kontrolu, čo znamená incidenciu pod 0,5 percent," predstavil plán Matovič.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vážnosť situácie a nová mutácia na Slovensku

Zdá sa, že situácia na Slovensku je vážnejšia než kedy bola počas celej pandémie. Minister zdravotníctva Marek Krajčí uviedol, že za to zrejme môže nová mutácia koronavírusu, ktorú prvýkrát potvrdili v Michalovciach, neskôr v Nitre a Bratislave s tým, že už je pravdepodobne vo všetkých kútoch Slovenska.

Situácia sa zhoršuje

Zhoršenie situácie hlásia už aj v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Hlohovci a v ďalších mestách, kde takisto plánujú plošne pretestovať obyvateľov. V pláne to má aj hlavné mesto. Primátor Bratislavy koncom týždňa uviedol, že mesto takýto krok zvažuje potrebuje však viac mobilných odberových miest.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

Košický primátor Jaroslav Polaček na sociálnej sieti zhodnotil, že zakročili v hodine dvanástej. "Miera pozitívnych výsledkov je po dnešnom dni v Košiciach taká vysoká, ako bola napríklad v najviac postihnutom Bardejove v novembri. Veľmi ďakujem všetkým, ktorí nám pomáhajú šírenie nákazy zastaviť," napísal.

Pozitivita testovaných v Nitre bola oproti novembru štvornásobná

V Nitrianskom okrese sa v nedeľu o 17. hodine skončilo prvé kolo plošného testovania na ochorenie COVID-19. Zapojilo sa doň všetkých 60 obcí spolu s mestami Nitra a Vráble. V nedeľu k 12. hodine bolo otestovaných okolo 78-tisíc ľudí, z nich bolo pozitívnych do 2000 testovaných. Účasť bola približne rovnaká ako pri testovaní vlani v novembri pri celoslovenskom testovaní. "Rozdiel bol v tom, že incidencia, respektíve pozitivita, je štvornásobne vyššia ako v novembri," zdôraznil primátor Marek Hattas.

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

Podľa premiéra to bol heroický výkon

Premiér Igor Matovič považuje zorganizovanie plošného testovania v celom Nitrianskom okrese v priebehu troch dní za heroický výkon. Zároveň vyzval všetkých primátorov a starostov na Slovensku, aby sa pridali a ukázali, že im záleží na životoch ľudí.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Stovky z nich už posledné dva týždne píšu, že by chceli pretestovať svoju obec. Reálny zmysel to má iba vtedy, ak je to opakované testovanie a je tam aj podmienka, že bez testu sa nemôže vychádzať von. Treba sa zomknúť. Ak by to malo byť tak, že sa v jednej dedine otestujú a vo zvyšných to nechajú na prírodu, tak to nebude fungovať," myslí si Matovič. Ako prvé testovanie uskutočník primátor Trenčína Richard Rybníček. Po terajšom testovaní v Nitre, Púchove a Košiciach sa chcú pridať ďalšie okresy vrátane Bratislavy.

Nový variant koronavírusu sa potvrdil už aj v Bratislave

Britský variant nového koronavírusu sa už potvrdil aj v Bratislave. Krajčí predpokladá, že tento variant vírusu je už distribuovaný do všetkých kútov Slovenska, a teda izolácie jednotlivých regiónov už asi nebudú pripadať do úvahy. Nemocnice na Slovensku podľa Krajčího čakajú ťažké časy. Minister o situácii už informoval aj premiéra.

Zdroj: Vlado Anjel

Britský variant nového koronavírusu už pred pár dňami potvrdili z odobratých vzoriek z okresu Michalovce, Nitry a teraz aj z Bratislavy. Vzorky z Nitry a Bratislavy ešte budú potvrdené tímom virológa Borisa Klempu aj sekvenovaním. "Tieto informácie potvrdzujú moje pôvodné podozrenie, že nový, oveľa infekčnejší britský variant koronavírusu je už prítomný aj na Slovensku. V nasledujúcich dňoch vyvinieme maximálne úsilie, aby sme zistili rozsah jeho prítomnosti v jednotlivých regiónoch našej krajiny," deklaruje minister. Predpokladá však, že vírus je už distribuovaný do všetkých kútov Slovenska, a teda izolácie jednotlivých regiónov už asi nebudú pripadať do úvahy.

Prísnejšie opatrenia?

"Skôr budeme musieť aj naďalej tlmiť interregionálnu mobilitu, aby sme zabránili jeho rýchlejšiemu šíreniu z viac postihnutých regiónov do menej postihnutých a získali tak čas. Určite budeme musieť mať dlhodobo prijaté prísne opatrenia, ktoré budú brániť socializácii ľudí, aby sme spomalili šírenie vírusu lokálne. Na takto agresívne sa šíriaci vírus však tieto štandardné opatrenia dostatočne nezaberajú, a preto bude potrebné časté pretestovávanie obyvateľstva," oznámil Krajčí. Myslí si, že toto je pravdepodobne aj jeden z dôvodov, prečo sú výsledky aktuálne sprísneného zákazu vychádzania také vlažné.

Slovenské nemocnice čakajú podľa Krajčího ťažké časy a ich manažmenty budú musieť vyvinúť maximálne úsilie, aby čo najviac optimalizovali svoje kapacity na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. "Čakajú nás reprofilizácie lôžkového fondu na infekčný profil na maximum a ďalšie celé červené nemocnice. Pri napĺňaní tohto cieľa budú nemocnice potrebovať maximálnu súčinnosť aj privátnej ambulantnej sféry," priblížil šéf rezortu zdravotníctva. Avizuje, že časť špecialistov a zdravotných sestier sa bude musieť presunúť pomáhať do nemocníc.

Masivne testovanie

Vláda má na mimoriadnom zasadnutí rozhodnúť o masívnom nákupe testov a masívnom testovaní na ochorenie COVID-19, povedal premiér. Vláda má mimoriadne zasadnúť dnes. Vyhnúť sa chce zatvoreniu fabrík, nechce zakázať ľuďom chodiť do práce. Premiér hovorí, že práve trvajúci lockdown a ani sprísnené opatrenia prijaté na Silvestra sa na číslach neprejavujú.

"Najneskôr zajtra bude mimoriadne rokovanie vlády, kde rozhodneme o masívnom nákupe testov, masívnom testovaní, lebo keď chceme zachrániť fabriky pred tým, aby sme ich zatvorili, musíme nasadiť aj iný nástroj, a ten sme si vyskúšali na Orave. Teraz to robíme v Nitre, kde ľudia bez toho, aby nemali test, nemôžu ísť do firmy," vyhlásil premiér. Britská mutácia nového koronavírusu je už na Slovensku podľa premiéra rozšírená. "Už sa nedá ohraničiť, že toto je ohnisko, mutáciu máme všade," uviedol.

Výsledky tvrdšieho lockdownu nie je vidieť

Matovič sa zároveň obáva, že na Slovensku nie je po ôsmich dňoch vidieť výsledky zavedenia prísnejšieho zákazu vychádzania. Spolu s ministrami chce diskutovať, ako postupovať na Slovensku v boji s pandémiou ďalej. Od ministra zdravotníctva dostal predseda vlády v sobotu informáciu, že to v Nitre vyzerá na výrazné zastúpenie britského variantu nového koronavírusu. "Čakajú nás ťažké rozhodnutia. Musíme sa zomknúť," vyhlásil premiér v relácii.

Na Slovensku je podľa neho dostatok nemocničných lôžok, ktoré sa dajú reprofilizovať, v nemocniciach však nie je dostatok zdravotníkov. "Bol by som rád, keby tí, ktorí opatrenia sabotovali a spôsobili túto situáciu, išli brigádovať do nemocníc," povedal Matovič. Samosprávy a aj tí, ktorí kritizovali celoplošné testovanie ľudí na ochorenie COVID-19, sa podľa premiéra teraz ozývajú a volajú po ňom.

"Uvedomujú si, že je to riešenie," podotkol. Na plošnom testovaní sa podľa neho musí zhodnúť vláda. Problém však vidí v nedostatku testov. Dodávku antigénnych testov, ktorá prišla v januári na Slovensko, označil za zlomok, ktorý sa ihneď minie v nemocniciach. Verejnosť predseda vlády vyzval, aby dodržiavala takzvané "ROR" opatrenia, teda nosila ochranné rúško, dodržiavala odstupy a umývala si ruky. "Keby sme tieto opatrenia dodržiavali, nemusíme mať lockdown. Extrémne množstvo ľudí nedodržiava opatrenia najmä v domácnosti," povedal.