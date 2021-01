KORONAVÍRUS Parlament rokoval o vládnom balíku zmien: Návrh vyvolal u poslancov zmiešané reakcie

Vládny návrh by mal umožniť, aby sa očkovanie proti ochoreniu COVID-19 mohlo realizovať aj mimo ambulancií. Cieľom je čo najrýchlejšia realizácia očkovania. Výkon diagnostického testu by sa mohol umožniť aj žiakom tretieho a štvrtého ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent. Zaviesť by sa mala aj sankcia za porušenie nastavených pravidiel pri očkovaní proti novému koronavírusu. Ide o reakciu na prax, keď sa uprednostnili na očkovanie ľudia v rozpore s prioritizáciou vakcinácie.

Zdravotnícki pracovníci by mohli podľa navrhovaných zmien vykonávať svoje povolanie aj ako dobrovoľníci. Študenti a žiaci by mohli vykonávať diagnostický test samostatne bez dohľadu iného zdravotníckeho pracovníka.

Zmeny sa dotknú aj zákona o hospodárskej mobilizácii. Malo by sa zefektívniť vynucovanie plnenia povinností subjektov hospodárskej mobilizácie v záujme ochrany života a zdravia ľudí. Predĺžiť by sa tiež mala výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora, a to najdlhšie do konca roka 2021. Návrh obsahuje aj zmeny v zákone o verejnom obstarávaní. Cieľom má byť rozšírenie výnimky z povinnosti dodržiavania odkladnej lehoty na všetky priame rokovacie konania.

Spresniť sa majú aj pravidlá nakladania s hnuteľným majetkom štátu vo verejnom záujme, ako je aj darovanie hnuteľného majetku štátu, ktorým sú ochranné pomôcky, testy, vakcíny, iné lieky, zdravotnícky materiál. Novelou zákona sa majú upraviť aj pravidlá vykonania korešpondenčného hlasovania, pravidlá počítania premlčacích a prekluzívnych lehôt alebo pravidlá vykonávania dražieb.

Jana Bittó Cigániková sa obáva, že sankcie odradia nemocnice od očkovania

Predsedníčka zdravotníckeho výboru Národnej rady (NR) SR Jana Bittó Cigániková (SaS) sa obáva, či sankcie pri porušovaní pravidiel očkovania neodradia nemocnice od samotného očkovania. Avizovala, že vo výbore chystá pozmeňujúci návrh. Rovnako sa pýta, či nemohli zmeny vo vládnom balíku noviel súvisiacom s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 počkať do budúceho týždňa. Poukázala na nedostatočný čas naštudovať si legislatívny návrh. Upozornila na potrebu dodržiavať aspoň základné lehoty. Avizovala, že nebude zvolávať rokovania zdravotníckeho výboru skôr než 24 hodín po tom, ako poslanci dostanú návrh zákona.

"Keď je proces rýchly, aj pri najlepšom úmysle sa môže stať chyba. To je pochopiteľné," skonštatovala Bittó Cigániková. Skrátené legislatívne konanie nenamieta. Pýta sa, či by zmeny nepočkali aspoň do nasledujúceho týždňa, aby mali poslanci čas oboznámiť sa s návrhom, prekonzultovať ho s odborníkmi z praxe. Rozumie, že situácia je vážna a nedá sa čakať. Nesúhlasí však, že všetky návrhy z balíka zmien treba prijímať len niekoľko hodín po tom, ako sa zverejnia.

Za problematické označila body týkajúce sa dodržiavania podmienok očkovania. "Rozumiem zámeru, ktorý nepovažujem za zlý alebo nepochopiteľný," povedala. Podotkla však, že podmienky bude zverejňovať rezort zdravotníctva a teraz nikto nevie, čo v nich bude. "Chcem vidieť Ministerstvo zdravotníctva SR, ako bude pokutovať vlastné nemocnice," podotkla s tým, že pokuta 10.000 eur pre nedodržiavanie podmienok, ktoré ešte nie sú známe, môže spôsobiť, že nemocnice nebudú chcieť očkovať.

Podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) reagoval tým, že ústavnoprávny výbor už k tomuto bodu chystá pozmeňujúci návrh. Bittó Cigániková uviedla, že zmeny chystá aj ona v zdravotníckom výbore. Podotkla, že keby mali vládny návrh skôr, mohli sa aspoň skoordinovať.

Šéfka zdravotníckeho výboru tiež apelovala na dodržiavanie aspoň základných lehôt. "Od marca je problém len v tom, že by sme chceli mať zákony trošku skôr, že by sme chceli mať možno aspoň deň, dva, aby sme si stihli zákony prečítať, prekonzultovať s odborníkmi," podotkla s tým, že takéto rýchle schvaľovanie zákonov sa jej nezdá fér.

Predseda ĽSNS Marian Kotleba podotkol, že zákon bol "šitý horúcou ihlou" a rovnako namietal nedostatočný čas na oboznámenie sa s ním. Tomáš Taraba (nezaradený) dodal, že niektorí poslanci neprišli na rokovanie, lebo sa o schôdzi dozvedeli z médií až v stredu popoludní pred jej začiatkom.

Poslanec Marek Hattas (Za ľudí) poukázal na vážnosť situácie s ochorením COVID-19, zvlášť na situáciu v Nitre. Vzhľadom na to považuje nástroje ako skrátené konanie za nevyhnutné. Pripomenul, že medzi zmenami v balíku je aj úprava potrebná na plošné testovanie.

Ondrej Dostál (SaS) sa domnieva, že dôvody na zrýchlený režim boli opodstatnené. Rovnako však hovorí aspoň o základných lehotách na oboznámenie sa návrhom či na jeho prekonzultovanie s odborníkmi. Poznamenal, že právo vyjadriť sa má aj opozícia. Preto by sa podľa neho mali skracovať lehoty na dni a nie hodiny od zverejnenia návrhu.

