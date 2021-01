VIDEO Desivá dohra incidentu so sekerou v parlamente: U muža našli aj papieriky s menami poslancov!

Nebezpečný mladík sa pokúšal do parlamentu dostať za pomoci sekery.

Zdroj: Facebook/Ján Marosz

BRATISLAVA - Bezpečnostné zložky pri vchode do Národnej rady SR mali uprostred týždňa skutočne čo robiť. Do parlamentu sa totiž pokúšal dostať mladík, ktorý sa pri prvých neúspešných pokusoch otvoriť dvere rozhodol vytiahnuť sekeru. V momente ho zadržali a predali policajným zložkám, no tu tento strašidelný príbeh nekončí. Muž mal pri sebe ďalšie znepokojujúce predmety!