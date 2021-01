Mám pocit, že pozícia envirorezortu sa na vládnej úrovni oslabila, hovorí Sólymos

"Nechcem byť zbytočne kritický, chápem, že vládna koalícia je v neštandardnej situácii pre ochorenie COVID-19. Napriek tomu som mierne sklamaný, najmä v oblastiach, na ktorých ministerstvo dlho pracovalo," povedal exminister. Ako príklad uviedol zálohovanie PET fliaš. To sa najprv odsunulo, potom sa polrok nič nerobilo a potom sa vrátilo na pôvodný termín. "Máme vážne obavy, že výrobcovia nestihnú spustiť zálohovanie tak, aby zbytočne nezaťažovalo spotrebiteľov," podotkol. Sólymosa sklamalo aj zastavenie kotlovej dotácie.

"Určite nechcem kritizovať nové vedenie za ticho okolo zonácie Tatranského národného parku. Napriek všetkým snahám sa mi to nepodarilo, viem, aké je to náročné. Ale ak by sa to novému vedeniu podarilo, zaslúžilo by si plným právom uznanie," povedal bývalý šéf envirorezortu. V prípade vyhlášky o vlkovi si nie je istý, či ide o právne čisté riešenie. Ak chce Budaj chrániť vlka, bolo by podľa Sólymosa najlepšie zmeniť zákon o poľovníctve, ktorý hovorí o kvótach na lov vlka. "Ale verím, že po právnej stránke to má rezort zanalyzované," poznamenal. Hodnotiť ďalšie kroky vedenia je podľa Sólymosa náročné a pokiaľ vie, bolo predložené minimum legislatívy.