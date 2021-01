Budaj pripravil energetickú obnovu rodinných domov: Bude namiesto kotlovej dotácie

BRATISLAVA - Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) pripravil so svojim tímom namiesto kotlovej dotácie inú formu energetickej obnovy rodinných domov. Má byť financovaná z Fondu obnovy Európskej únie. Týkať by sa mohla až stotisíc domácností. Uviedol to v rozhovore.

V novej dotácii nepôjde iba o kotly. "Zelená obnova" má zahŕňať celý komplex opatrení, od výmeny okien, cez zateplenie, zachytávanie dažďovej vody, kompostovanie až po kúrenie a výmenník na ohrev teplej vody, priblížil Budaj.

"Majitelia nerenovovaných domov budú môcť urobiť so štátom dohodu, obsahujúcu plán na premenu svojej nehnuteľnosti na kvalitný dom pre 21. storočie, ako aj viaczdrojové financovanie až do výšky približne 25.000 eur," povedal šéf envirorezortu. Dodal, že vďaka tomu by sa mohol do piatich rokov zásadne zlepšiť štandard bývania ľudí vo všetkých regiónoch SR.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Na margo kotlovej dotácie Budaj podotkol, že mala "vrodenú chybu". Dokazuje to pozastavené konanie žiadostí v Slovenskej agentúre životného prostredia. V jednom prípade išlo o nesplnenie podmienok a v druhom späťvzatie žiadostí. "Akoby ňou bývalé vedenie ministerstva chcelo dať objednávku za desiatky miliónov eur do rúk monopolného dodávateľa. Ak to tak bolo, potom je zrozumiteľné aj to, prečo sa „dohodnutý víťaz“ po voľbách už na tento čudný obchod nehlásil," doplnil Budaj.

Výzvu na 35 miliónov eur vyhlásil minulý rok exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd). Súčasný minister chcel súťaž na dodávateľa kotlov zrušiť. V rámci kotlovej dotácie si mali domácnosti vymeniť staré kotly na tuhé palivo za nízkoemisné. Predpokladalo sa, že prvé výmeny kotlov by sa mohli realizovať tento rok v lete.

Občan by musel preukázať, že používal kotol na tuhé palivo a prípadne ho zlikvidoval. Na jednu domácnosť by bol poskytnutý príspevok 3000 eur. Výmena kotlov súvisí s kvalitou ovzdušia. Spaľovanie tuhého paliva podľa ministerstva predstavuje pre ovzdušie veľkú záťaž.