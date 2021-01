Zrušenie kotlovej dotácie je nezodpovedný krok a zlá správa, tvrdí Sólymos

A to najmä v období, keď Slovensko stále čelí možnej žalobe EÚ pre prekračovanie limitov znečisťujúcich látok v ovzduší. Sólymos tak reaguje na pripravenú novú formu energetickej obnovy rodinných domov z dielne Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Informovala o tom hovorkyňa mimoparlamentnej strany Klára Magdeme. "Na Slovensku ročne predčasne zomrie niekoľko tisíc ľudí práve v dôsledku znečisteného ovzdušia a lokálne vykurovanie je jedným z najvýznamnejších zdrojov znečistenia. Dotácie na výmenu kotlov v domácnostiach sa ukázali ako efektívne riešenie napríklad v Českej republike alebo Poľsku. Domácnosti získajú nový kotol a zároveň klesne miera znečistenia ovzdušia. Nové vedenie očividne tento problém riešiť nechce," skonštatoval Sólymos, poukazujúc na fakt, že na Slovensku je okolo 120.000 domácností, ktoré využívajú vykurovacie zariadenia staršie ako 30 rokov.

Podľa Sólymosa nestojí pritom otázka tak, či kotlová dotácia alebo zatepľovanie alebo vodozádržné opatrenia. Oba programy sa podľa neho dopĺňajú. Argumenty envirorezortu, že dôvodom na zrušenie kotlovej dotácie bol údajne vopred dohodnutý dodávateľ, ktorý mal mať monopol na rozdeľovanie prvých kotlov, dôrazne odmieta. "Ten tajuplný monopolný dodávateľ, ktorý mal zabezpečiť rozdeľovanie kotlov, nebola žiadna firma, ale Slovenská agentúra životného prostredia, organizácia envirorezortu, ktorú má minister plne v rukách. A bolo to aj medializované," podotkol Sólymos.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) pripravil so svojim tímom namiesto kotlovej dotácie inú formu energetickej obnovy rodinných domov. Má byť financovaná z Fondu obnovy Európskej únie. Týkať by sa mohla až stotisíc domácností. Uviedol to v rozhovore. V novej dotácii nepôjde iba o kotly. "Zelená obnova" má zahŕňať celý komplex opatrení, od výmeny okien, cez zateplenie, zachytávanie dažďovej vody, kompostovanie až po kúrenie a výmenník na ohrev teplej vody, priblížil Budaj.