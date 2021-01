Správcom zálohovania bude asociácia výrobcov nealkoholických nápojov

Podľa Budaja sa podarilo so správcom dohodnúť podmienky, ktoré sú viac než výhodné. "Chceme, aby sa aj zbieranie hliníkových obalov do 90 percent naplnilo do roku 2025," dodal Budaj. Ten chce však už do jedného roka vidieť jasné výsledky. Za zálohovanie plastovej fľaše či plechovky bude možné dostať 15 centov. Obaly bude možné odovzdať na 6500 odberných miestach. "V malých predajniach zabezpečí správca malé skenery, aby sa dala fľaša odovzdať aj bez zálohovacieho automatu," spresnil Budaj. Zálohovanie sa spustí od januára 2022.

Zástupkyňa víťazného konzorcia Lucia Morvai si zodpovednú úlohu uvedomuje. "Zastupujem štyri združenia výrobcov minerálnych vôd, nealkoholických nápojov, výrobcov piva a zástupcov obchodu, čo znamená, že 80 percent obalov, ktoré sa uvedú na trh, idú od našich členov," uviedla. Konzorcium bolo jediným uchádzačom. Spojenie výrobcov a obchodníkov prinesie podľa nej systém, ktorý bude transparentný a efektívny. "Veríme, že sa podarí vyzbierať 90 percent obalov do roku 2025," dodala Morvai.

Správca bude mať transparentný účet, kde budú uložené aj zálohy z obalov, ktoré ľudia neodovzdajú. O neskoršom využití financií rozhodne správca spolu s rezortom životného prostredia. Úlohou správcu je zabezpečiť organizačný plán zálohového systému, finančný plán, rozmiestnenie a počet zálohových automatov, ktoré budú vracať peniaze za PET fľaše alebo hliníkové obaly. Správca má tiež na starosti propagáciu zálohovania nápojových obalov a osvetu medzi občanmi.

Zaviesť zálohovanie nemusia všetky obchody či prevádzky. Povinné bude iba pre tie s rozlohou väčšou ako 300 štvorcových metrov. Envirorezort však motivuje aj menšie prevádzky, aby k zálohovaniu pristúpili. Zároveň chce spustiť akciu, pri ktorej bude za šesť centov vykonávať správca systému aj zálohovanie neoznačených fliaš. To by mohlo pomôcť pri vyzbieraní fliaš z prírody.

Zavedenie zálohového systému začal ešte exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) v roku 2019. Cieľom je zásadné zníženie množstva voľne pohodených plastových nápojových obalov. Podľa envirorezortu sa na slovenský trh uvedie ročne miliarda PET fliaš. Z nich skončí na skládkach až 400 miliónov.