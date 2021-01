Nové informácie v prípade Lučanského: VIDEO Kolíková o demisii neuvažuje! Komisia musí do záverov mlčať

VIDEO Tlačová konferencia Márie Kolíkovej:

Ministerstvo pripúšťa, že meškanie tlačovej konferencie bolo spôsobené dlhším zasadnutím komisie. "Predpokladáme, že ide o samovraždu. Dala som preveriť aj udalosť, ktorá sa predtým stala, teda to zranenie začiatkom decembra," informovala ministerka. "Pristupovala som k zriadeniu tejto komisie citlivo aj v súvislosti s tým, o akú osobu sa jedná, o aký skutok úplatku sa jedná. Rozumiem, že takáto udalosť vytvára mnohé otázniky," hovorí Kolíková.

Momentálne nemám dôvod uvažovať nad demisiou

Kolíková momentálne nevidí dôvod uvažovať nad svojím odchodom z postu ministerky spravodlivosti pre prípad úmrtia policajného exprezidenta Milana Lučanského. Vyhlásila to v pondelok s tým, že táto mimoriadna udalosť je politicky zneužívaná. Demisia v tejto chvíli by bola podľa nej prejavom zbabelosti. Deklaruje, že urobí všetko preto, aby bol prípad riadne prešetrený. Ak sa ukáže, že v niečom pochybila, ministerka je pripravená tomu čeliť. Kolíková je na základe doterajších informácií presvedčená, že v prípade smrti Lučanského išlo o samovraždu.

Okrem nominantov z koalície a opozície sú v komisii aj predstavitelia médií či prezidentského paláca

"Dovolila som si osloviť predsedu parlamentu, aby mi dal nominácie koalície ale aj opozície. Máme tu 6 predstaviteľov. Pani Hajšelová, pán Krúpa, Laurenčík, čo sa týka opozície je to pani Saková, pán Kotleba a pán Saloň," dodáva Kolíková. Tá oslovila aj predstaviteľov z médií. Je ním Ján Petrovič z portálu Aktuality.sk a ide aj o ďalšieho predstaviteľa z denníka Pravda.

V komisii je aj nominant prezidentky SR Zuzany Čaputovej Radovan Pala, za verejnú ochrankyňu práv Tomáš Čitbaj, zástupcovia médií či odborníci zo zahraničia, napríklad bývalá česká ombudsmanka Anna Šabatová. Ako expertka bude pôsobiť napríklad odborníčka Monika Platek z Poľska.

Kolíková povedala, že je presvedčená, že podľa doterajších informácií a záznamov išlo o samovraždu, zdôraznila však, že nemôže zverejniť akékoľvek zábery. Zmarila by tým vraj prebiehajúce trestné konanie. Tiež prízvukovala, že umiestnenie Lučanského do kolúznej väzby v Prešove bolo určené prokurátorom a súdom.

Následne po viacerých otázkach zvýšila tón a začala upriamovať pozornosť aj na to, že Lučanský sám svojou výpoveďou aj cez svojho advokáta potvrdil, že prvý incident, kedy došlo k poraneniu oka, bola nehoda. Dodala, že nešťastná udalosť s Lučanským je zneužívaná politicky. "Ja to nechcem takto zneužívať, mám rešpekt aj k rodine pána Lučanského. Mal riadny priestor aj na komunikáciu so svojim obhajcom. Musel vedieť, aký je stav trestného konania. Prijali sme veľmi efektívny zákon k zaisťovaniu majetku. Ak malo obvinenie právny základ, mohlo to byť skľučujúce, rovnako ako pre každého iného umiestneného vo väzbe," vysvetľuje Kolíková.

Saková si myslí, že proces potrvá dlhšie

Exministerka vnútra a členka mimoriadnej komisie, ktorá má vyšetriť okolnosti úmrtia Lučanského Denisa Saková si nemyslí, že riešenie tohto prípadu bude záležitosť pár týždňov. Uviedla to v stanovisku po tlačovej konferencii ministerky Kolíkovej.

O zriadení prvýkrát informovala pred týždňom

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) zriadi širokú komisiu na prešetrenie prípadu pokusu o samovraždu Lučanského. Potvrdila, že zvažovala aj vyvodenie politickej zodpovednosti. "Avšak napriek všetkým opatreniam nie vždy samovraždám dokážeme zabrániť," uviedla Kolíková. Celá udalosť ju mrzí a priznala, že ide o politickú kauzu. Priblížila, že súčasťou komisie by mali byť predstavitelia opozície, prezidentka, verejná ochrankyňa práv, Slovenská advokátska komora či zástupcovia európskych organizácií.

Komisia má jasnú úlohu

Komisia má preskúmať, či v prípade pokusu o samovraždu Lučanského nedošlo k pochybeniu zo strany Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS). "Som presvedčená, že komisia dôjde k záverom, že ZVJS nezlyhal," zdôraznila ministerka. Zbor má ministerkinu plnú dôveru a nemá žiadne pochybnosti o tom, že by ZVJS zlyhal. "Musíme teraz urobiť všetko pre to, aby sme vrátili dôveru voči zboru," dodala Kolíková. Rozhodnutie generálneho riaditeľa ZVJS Milana Ivana vzdať sa funkcie si vysoko váži.

Saková mala pred dnešným zasadnutím otázky

Kollárom nominovaná Denisa Saková zo strany Hlas-SD už včera informovala o zasadaní nezávislej komisie, ktorá má prešetriť okolnosti úmrtia Lučanského. Má však aj viacero otázok. "Je to pre mňa záväzok byť v tejto komisii. A dúfam, že budeme mať možnosť zistiť, čo sa stalo," konštatuje Saková.

Výbor zasadne vo štvrtok

Zasadnutie členov Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť k okolnostiam zranenia a úmrtia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského bude vo štvrtok (7. 1.) od 12.00 h. Informáciu o zvolaní výboru zverejnili na webe parlamentu. Iniciovanie výboru avizovala jeho členka a exministerka vnútra Denisa Saková (nezaradená).

Poslanci, ktorí požiadali o zvolanie výboru, chcú vysvetlenia k dodržiavaniu práv Lučanského vo väzbe, "okolnosti jeho predošlého zranenia a jeho úmrtia, a k postupu kompetentných orgánov činných v trestnom konaní a Ústavu na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Prešove". Saková ešte minulý týždeň avizovala, že chce požiadať aj o poskytnutie kamerových záznamov z väzničnej chodby, a tiež o zdokladovanie kompletných zdravotných záznamov.