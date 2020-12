Predvianočný PRIESKUM: Matovičovo OĽaNO stále klesá, nečakané prekvapenie pre PS

BRATISLAVA - Klesajúci trend hnutia OĽaNO potvrdil aj najnovší prieskum agentúry AKO. Hnutie Igora Matoviča by skončilo na treťom mieste, predbehla by ho koaličná strana SaS. Prekvapením je strana Progresívne Slovensko, ktorá by predbehla kollárovcov aj kotlebovcov.

Voľby do parlamentu by v decembri vyhrala strana Hlas - sociálna demokracia so ziskom 22,8 percenta hlasov. V prieskume preferencií volebných strán nasleduje strana SaS (16,2 percenta) a hnutie OĽANO (14,2 percenta). Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý organizovala od 17. do 19. decembra na vzorke 1000 respondentov.

OĽaNO predbehli strany Hlas a SaS

V porovnaní s októbrovým prieskumom agentúry AKO pre HN, zvýšil Hlas Petra Pellegriniho svoj náskok o štyri percentá a stal sa jednoznačným lídrom. SaS si polepšila o necelé tri percentá a OĽaNO by volilo o percento menej ľudí.

Zdroj: AKO

Prekvapením je PS

Štvrtou stranou by sa so ziskom 9 percent stal Smer. Prekvapením je Progresívne Slovensko, ktoré by so ziskom 6,5 percenta skončilo na piatom mieste a predbehlo by tak koaličnú stranu Sme rodina i opozičných kotlebovcov, ktorý by získali 5,7 percenta, čo je zatiaľ ich najnižší výsledok v prieskumoch. Sme rodinu by volil rovnaký percentuálny podiel voličov a hnutie by bolo zároveň posledným, ktoré by sa dostalo do parlamentu. KDH a Za ľudí by získalo zhodne po 4,7 percenta.