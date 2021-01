Rýchla vakcinácia rizikových skupín pomôže znížiť tlak na zdravotníctvo, tvrdí Progresívne Slovensko

BRATISLAVA - Len rýchla vakcinácia najrizikovejších skupín pomôže znížiť tlak na preťažené zdravotníctvo. Druhá dávka očkovania by sa nemala odkladať. Na vyššiu aktivitu vyzvalo ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) politické hnutie Progresívne Slovensko (PS).

Slovensko sa podľa PS nachádza v situácii, keď musí využiť všetky dostupné zdroje a kapacity na čo najrýchlejšie zaočkovanie čo najväčšieho počtu ľudí proti ochoreniu COVID-19. Hnutie preto vyzvalo ministra zdravotníctva, aby všetky vakcíny použil na prvé kolo vakcinácie najrizikovejších skupín a pomohol tak znížiť tlak na preťažené zdravotníctvo. "Súčasný stav, keď desaťtisíce vakcín ležia ladom a vláda sa viac sústredí na vnútorné spory, je alarmujúci. Vyzývame ministra zdravotníctva, aby neodkladal druhú dávku a zabezpečil očkovanie čo najväčšieho počtu ľudí čo najskôr," uviedol poslanec Európskeho parlamentu a podpredseda PS Martin Hojsík.

PS apeluje na to, aby sa očkovacie kapacity využívali naplno. Podľa hnutia si krajina nemôže dovoliť vyhadzovať zvyšné vakcíny v deň, keď nepríde 100 percent zaregistrovaných záujemcov o očkovanie. "Najrizikovejšie skupiny obyvateľstva tvoria niekoľko percent populácie. Čím skôr ich zaočkujeme, tým viac znížime tlak na nemocnice a vyhneme sa zbytočným úmrtiam. Ak neodložíme druhú dávku, mohli by sme ich stihnúť zaočkovať už do dvoch či troch týždňov," doplnila členka predsedníctva PS Lucia Plaváková.