Mimovládky kritizujú novelu zákona o verejnom obstarávaní: Tento návrh zvyšuje riziko korupcie

BRATISLAVA – Novela pravidiel pre verejné obstarávanie, ktorú predstavil podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý, zužuje priestor na verejnú kontrolu zákaziek a výrazne zväčšuje možnosti politikov či úradníkov prideliť zákazky vopred vybraným firmám. V spoločnom vyhlásení to uvádza päť protikorupčných mimovládnych organizácií, ktoré zbierajú podpisy pod hromadnú pripomienku.

„Doposiaľ totiž nebol podpredseda vlády Štefan Holý ani len ochotný sa s mimovládkami na túto tému stretnúť,“ zdôraznili organizácie Transparency International Slovensko, Nadácia Zastavme korupciu, Slovensko.Digital, Aliancia Fair-play a Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. „Tento návrh zvyšuje riziko korupcie a klientelizmu pri zhruba 2000 zákazkách za miliardu eur ročne. Súčasná vláda pritom vo svojom programe sľubuje korupciu potláčať,“ poznamenali.

„Vláda nemôže zrýchľovať nákupy a čerpanie eurofondov tak, že otvorí priestor na ich rozkrádanie. Najlepšie by bolo, keby vláda tento návrh stiahla úplne," povedala Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu. „Je nemysliteľné, aby sa 'revolúcia' v štátnych nákupoch, ktorá sa dotkne tisícok úradov a desaťtisícov podnikateľov, robila bez širšej diskusie a komplexnej analýzy súčasného stavu,“ dodal Gabriel Šípoš z TIS.

Mimovládne organizácie navrhujú, aby sa takzvané podlimitné zákazky nevyňali zo zákona, a tak sa nezvyšovala úroveň hodnoty, do ktorej možno zadať zákazky bez centrálneho zverejňovania kritérií, súťažných podkladov, zápisníc z vyhodnotenia ponúk či samotných ponúk uchádzačov. „Znížená transparentnosť v dostupnosti informácií by mala pre nižšiu súťaživosť tendrov negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, ale pre vyšší počet predražených nákupov aj na verejné financie. Plánované referencovanie cien či zverejňovanie faktúr sú síce vítané kroky, ale vzhľadom na ostatné kroky by celkové zúženie transparentnosti tendrov nezvrátili,“ poznamenali.

Organizácie tiež navrhujú neznižovať povinnú archiváciu dokumentov z obstarávaní z aktuálnych desať na päť rokov. Navrhujú ponechať Úradu pre verejné obstarávanie právo žiadať od obstarávateľov kompletnú dokumentáciu k zákazkám a od orgánov činných v trestnom konaní získať informácie týkajúce sa nimi kontrolovaných tendrov. „Postavenie ÚVO pri kontrole tendrov musí byť silnejšie a nezávislejšie ako dnes, čo je v protiklade k vládnemu návrhu,“ skonštatoval Peter Goliaš z INEKO.

Novela zákona by mala podľa Holého verejné obstarávania zrýchliť a stransparentniť. Pre celú oblasť podlimitných zákaziek chce Úrad vlády SR zaviesť nový postup nakupovania. Má existovať štátny systém sledovania vývoja cien, cez ktorý by sa mali sledovať priemerné trhové ceny za nákupy verejnej správy. Zvýšenie transparentnosti má podľa Holého priniesť aj rozšírenie okruhu povinne zverejňovaných zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.