Prieskum naďalej favorizuje Pellegriniho Hlas: Matovičovci stále klesajú, šancu majú aj progresívci

BRATISLAVA - Ak by sa voľby konali v týchto dňoch, zvíťazilo by v nich politické zoskupenie Petra Pellegriniho Hlas-SD, za ktorým by nasledovala strana SaS. Vyplýva to z prieskumu agentúry Polis, ktorá ho realizovala pre spravodajskú agentúru SITA.

Prieskum Polis realizoval v dňoch 19. až 22. decembra na vzorke 1088 respondentov. Hlas by získal 22,9 percenta hlasov, čím si už dlhodobo udržuje poprednú pozíciu vo viacerých prieskumoch. Podobne to začína vyzerať aj na druhom mieste, kde si už druhé miesto ustálila strana SaS. V Polise by získala 15,5 percenta.

Zdroj: Polis

V parlamente by sa už usalašili a progresívci

Vládne OĽaNO by tak podľa prieskumu skončilo až tretie s výrazným poklesom a dosiahlo 13,4 percenta hlasov. Za ním nasledujú kotlebovci z ĽSNS so ziskom rovných 8 percent. Ďalej pokračuje výkonom Smeru-SD s 7,8 percenta podporovateľov, Sme rodina 6,1 percenta respondentov a Progresívne Slovensko s rovnými šiestimi percentami.

Pred bránami parlamentu

Tí, ktorí by tesne skončili pred bránami parlamentu to nemajú až také ružové. Tesne by sa cez brány síce dostala SMK (5,3 percenta), no KDH by už tesne zaostávalo (4,9 percenta). Pre vládnu stranu Za ľudí to stále nevyzerá dobre, keďže so ziskom 3,9 percenta len ťažko môžu pomýšľať na účasť v parlamente. Dobrá voľba by získala 2,3 percenta, Vlasť tiež 2,3 percenta, SNS 1,1 percenta a Most Híd 0,5 percent.

Mandátovo by sa teda strany podelili nasledovným spôsobom:

Hlas - 40 kresiel, SaS - 27 kresiel, OĽaNO - 24 kresiel, ĽSNS a Smer-SD po 14 kresiel, Sme rodina a PS po 11 kresiel a SMK 9 mandátov.