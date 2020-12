Ďalší spor Matoviča a Sulíka: Dajte sa dokopy! Odkazujú politici, Nicholsonová navrhla odchod Matoviča

Odísť by mal Matovič, tvrdí Nicholsonová

Medzi ostrejšími reakciami sú pochopiteľne slová straníkov SaS. Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová si totiž myslí, že nastáva nerovnosť a neférovosť opatrení, čo prirovnala k otvoreným lyžiarským vlekom Borisa Kollára. "Domnievam sa, že po dnešku by mal odstúpiť Igor Matovič a nie Sulík," skonštatovala Nicholsonová s tým, že výmena na poste premiéra nemusí nutne znamenať predčasné voľby. "Zdá sa, že s iným premiérom by táto vláda úplne v pohode dokončila svoj mandát a zostali by po nej mnohé pozitívne zmeny," myslí si europoslankyňa.

Zdroj: Facebook/Lucia Ďuriš Nicholsonová

Táto situácia je podľa Remišovej neúnosná

Svojou reakciou nešetrila ani vicepremiérka Veronika Remišová zo Za ľudí. "Správanie a vyjadrovanie sa oboch lídrov koaličných strán do médií spôsobuje napätie v spoločnosti a žiadnym spôsobom neprispieva k riešeniu pandémie Covid 19. Dlhodobo je takáto situácia neúnosná a škodí nielen vláde, ale aj strane Za ľudí, ktorá plní sľuby, ktoré dala svojim voličom v oblasti boja proti korupcii a návratu spravodlivosti, ale neustále musí riešiť vnútorný konflikt v koalícii," myslí si Remišová.

Zdroj: Topky - Maarty

"Tak, ako za Radičovej vlády čakal na svoju chvíľu Fico, teraz na ňu čaká jeho žiak Pellegrini. Bolo by veľkou chybou znovu odovzdať krajinu do ich rúk. Preto budem znova s Matovičom a Sulíkom hovoriť o tom, aby sme sa zamerali na to, čo nás spája a nie rozdeľuje," skonštatovala miinisterka pre investície Remišová.

Bihariová upozornila Sulíka a Matoviča na to, že majú zodpovednosť

Podobne sa zachovala aj mimoparlamentná líderka Irena Bihariová z Progresívneho Slovenska, ktorá vyzvala obidvoch politikov na politickú zodpovednosť. "Šermovanie takto vážnymi slovami a výzvami je naozaj to posledné, čo si dnes táto krajina môže dovoliť. Akákoľvek čo i len úvaha o destabilizácii, či nebodaj páde vlády, je vrcholne nezodpovedná. Žiadni politici neodídu z bojiska počas krízy, pretože vedia, akú zradu by tým spáchali na svojich občanoch," tvrdí šéfka PS.

Zdroj: Facebook/Irena Bihariová PS

Beňová je tiež za to, aby demisiu podal Matovič

Do diskusie na túto tému sa zapojila aj čerstvá mamička a europoslankyňa Smeru Monika Beňová, ktorá si myslí, že plakanie je špecialita predsedu vlády. "Navrhujem, aby Igor Matovič predviedol Richardovi Sulíkovi ako sa to robí. A prvý podal demisiu on. Lebo napríklad ja mám z Igora Matoviča úplne identické pocity ako on z Richarda Sulíka," dodala.

Zdroj: Facebook/Monika Beňová

Teraz si ďalšiu krízu nemôžeme dovoliť, varuje Zemanová z SaS

Zmätky vo vládnej koalícii vidí nerada aj poslankyňa SaS Anna Zemanová. "Vyzývať k odchodu svojho podpredsedu a kľúčového koaličného partnera k stabilite nesmeruje, naopak, je to vysoko nezodpovedné k situácii, v ktorej sa všetci nachádzame," píše.

Zdroj: Facebook/Anna Zemanová

Ten človek potrebuje pomoc, vyhlásil Alojz Hlina

Svoju kritiku si nechal na tento moment aj bývalý šéf KDH Alojz Hlina, ktorý sarkasticky dodal, že premiéra podľa vlastných slov nevie nikto oceniť. "Každý mu ubližuje. Nikto ho nemá rád. On má rád každeho. Aj prezidentku. Má plno super nápadov, ale my to nevieme oceniť. Sulík je idiot. Boris je kámoš. Takto nejako sa prezentoval dnes v rádiu Expres," skonštatoval Hlina. "Ten človek potrebuje pomoc. Odbornú," dodal.

Zdroj: Facebook/Alojz Hlina

Ukážte nám, že viete vládnuť, odkázal šéf SNS

Na Matovičovi a Sulíkovi nenechal nitku suchú ani líder mimoparlamentnej SNS Andrej Danko. "Nebudem do nich osobne útočiť. Chcem ich poprosiť, aby si konečne sadli a ukázali, že vedia riadiť Slovensko," povedal Danko vo videu.

Nie je čas plakať nad rozliatým mliekom, tvrdí Bittó Cigániková

Podľa očakávania sa za Sulíka postavila aj šéfka zdravotníckeho rezortu Jana Bittó Cigániková. "Nie je teraz čas plakať nad rozliatym mliekom a obviňovať všetkých naokolo. Problémy vznikajú a budú vznikať a treba ich riešiť. SaS, ani minister Sulík nestrácajú čas. Predložili sme Plán obnovy, Semafor zdravia, Kilečko I a II, Reformu školstva, zlacnili sme cenu energií pre ľudí, keď bolo treba testovali sme, zabránili sme sprísneniu interrupcií a denne predkladáme množstvo riešení, ktoré vláda z veľkej časti prijíma. My sme do vlády neprišli plakať, ale tvrdo pracovať, aby sme presadili čo najviac z nášho programu pre ľudí," myslí si šéfka parlamentného rezortu z SaS