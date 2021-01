Hlina je opäť vo svojom štandardnom móde: FOTO Pozrite sa, s čím prišiel na námestie

Bývalý šéf KDH to sám priznáva v statuse na sociálnej sieti. "Za socializmu bežali v pravidelnom čase na poľskej televízii sovietské správy po rusky. Niektorí Poliaci vraj zvolili krásnu formu protestu: vždy, keď išli tie správy, naložili svoj televízor do vozíka a prechádzali sa tak po meste," popisuje svoju inšpiráciu Hlina.

Zobral televízor a išiel na námestie

To čo čítal - aj urobil. Hlina jednoducho zobral drevený vozík a na neho naložil LCD televízor ako symbol protestu voči aktuálnej vláde Igora Matoviča. "Odkaz bol jasný: Nepozerám to. ️Naozaj nápadité a samozrejme v tých časoch aj hrdinské. ️Unavujú ma tlačovky Igora Matoviča.

Ten človek o nás rozhoduje a vždy, kým povie čo vlastne bude, potrebuje sa aspoň hodinu narcisticky vykúpať v tom mori svetiel televíznych kamier," pokračuje Hlina.

"Dnes však už nestačí naložiť televízor na vozík. Dnes sa k Vám "Matovičové tlačovky" dostanú viacerými cestami - cez mobil, cez PC a televízor. Možno, ak by niekto vytvoril stránku Nepozerám to a tá by vždy vysielala nejaké zrnenie v čase, keď premiér našej krajiny bude naživo prezentovať opäť nejakú matku všetkých grafov, tak by som sa na ňu pripojil," zažartoval exšéf KDH.