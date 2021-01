Čepček opäť navrhuje obmedzenie potratov, vysvetľovať to má na klube OĽANO

Martin Čepček

Zdroj: FOTO TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA - Poslanec Martin Čepček podal opäť do Národnej rady SR návrh novely, ktorou by sa obmedzil prístup k potratom. Podobný návrh už podával v lete minulého roka. Šéf klubu Michal Šipoš uviedol, že ho Čepček o svojom zámere vopred neinformoval a nebola o tom oboznámená ani koaličná rada. Termín na predkladanie návrhov zákonov na najbližšiu schôdzu uplynul 8. januára. Keďže Čepček svoj návrh podal pred pár dňami, parlament by sa ním mal zaoberať až na marcovej schôdzi.