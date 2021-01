KORONAVÍRUS Hlina poriadne naložil Matovičovi: Lockdown ste zbabrali a hra na hrdinu pred Merkelovou!

BRATISLAVA - Mimoparlamentný politik a bývalý šéf KDH Alojz Hlina si opäť podal premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), najnovšie pre neustále rastúce čísla infikovaných na nový koronavírus. Vláda vraj príliš dlho čakala s lockdownom. Ten síce po novom roku prišiel, no Hlina ho nazval "zbabraným".

"My máme lockdown už od októbra. Niekto ho nazýva mäkký, skôr by som povedal, že zbabraný lockdown," začal stručne Hlina. Ten v tomto čase spomenul aj to, v akom stave sa nachádzajú školy či gastro.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Prišlo to neskoro, vláda mala pochopenie pre novoročné šampanské

Hlina vníma, že lockdown tu bol prítomný už od jesene, no jeho váhu spochybňuje. "Máme lockdown už od októbra a od Nového roku máme prísny lockdown. Prijali sme ho neskoro a až po tom, ako si všetci pred Vianocami nakúpili, aj tí, čo do obchodov bežne nechodia. Vláda mala veľké pochopenie aj pre šampanské v chladničkách a pritvrdila až po Silvestri. To, že Matovič má veľké pochopenie pre Kollára vieme, tak vlekárska výnimka až tak moc neprekvapila," kritizuje Hlina.

Matovič sa pred Merkelovou zahral na hrdinu, myslí si Hlina

Podľa neho sa tiež vláda dopustila chyby, keď investovala obrovské peniaze do celoplošného testovania. "Stálo nás to minimálne ročný rozpočet Ministerstva zahraničných vecí. Podľa vyjadrenia analytikov sme však na tom teraz spolu s Čechmi najhoršie v Európe," tvrdí exšéf KDH.

"Premiér sa zahral na hrdinu pred Merkelovou, že kým oni sa trápia s identifikáciou ložísk, trasovaním, karantenizáciou, on to vybaví jedným super nápadom celoštátneho testovania. Dopadlo to tak, že nakoniec asi budeme od Nemcov a EÚ žiadať pomoc," dodal. Na záver dodal, že pred Slovenskom stojí ešte jedna výzva, a síce "nezbabrať očkovanie".