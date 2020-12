KORONAVÍRUS Matovičovi rupli nervy v priamom prenose: Sulíka vyzval na odchod do Vianoc a nazval ho idiotom!

Matovič to povedal po niekoľkých minútach vysielania, keď prišlo na tému pandémie a lockdownu. V návale hnevu však zrejme povedal už dlho očakávanú výzvu a Richarda Sulíka vyzval, aby podal demisiu! „Je to katastrofálne nezodpovedné správanie od ministra hospodárstva. Samozrejme, že to je na jeho demisiu a bol by som veľmi rád, aby ju podal ešte do Vianoc, " povedal vo vysielaní premiér. Ten túto zásadnú výzvu povedal, keď sa s moderátorom rozprával na tému nákupu antigénových testov na koronavírus, aby sa mohlo uskutočniť celoplošné testovanie. Prístup Sulíka ešte nazval katastrofou.

VIDEO Záznam z dnešnej relácie na rádiu Expres:

Vykričal sa v priamom prenose

"Tu v koalícii nikto nikoho nepodráža, ale bohužiaľ máme Richarda. On dodáva tej kritike extrémnu legitimitu tým, že vystúpi sám za mikrofónom," pokračoval v kritike Matovič. "Mali prísť s návrhom. Majú tu najlepších právnikov v štáte, keď príde s ideou, aby mu ukázali ako sa to dá. On sa o to ani nepokúsil, lebo jemu sú tie životy a zdravie ľudí ukradnuté už to musím povedať!" zvýšil hlas Matovič.

"Nemôžem sa na to pozerať. Môže zmeniť zákon, aby sme zachránili tisíce ľudí. A on 7 týždňov nakupuje testy? To sme normálni?!" zopakoval Matovič a dodal, že "kašle na ľudí" a nemôže sa na to pozerať. "Prepáčte mi, že som vám pokazil reláciu, je mi z toho do plaču," priznal líder OĽaNO moderátorovi Braňovi Závodskému.

S takmer plačlivým hlasom pokračoval v kritike

Premiérovi sa každou sekundou viac lámal hlas, až to evokovalo dojem, že plače. Sám dodal, že z prístupu Sulíka mu je "do plaču" a "na vracanie". "Teraz kašle na ľudí a sú to preňho len čísla," skonštatoval Matovič.

Mrzí ma, že máme za ministra hospodárstva idiota, ktorý nevie nakúpiť testy

"Ľutujem, že som mu naletel. On si robil zo mňa v médiách celý čas srandu," povedal vo vysielaní nahnevaný Matovič. "Mrzí ma, že máme za ministra hospodárstva idiota, ktorý nie je schopný nakúpiť testy, aby sme si zachránili životy, deti, zdravie a školstvo a takto si likvidujeme ekonomiku. Možno som zlý premiér, ale tieto následky nie som schopný znášať," udrel na štipľavú nôtu ešte v závere relácie premiér Matovič, pričom bolo jasne počuť, ako sa mu láme hlas.

SaS neprišla do vlády, aby vyplakávala, reaguje Sulík

Kvôli týmto ostrým slovám premiéra Matoviča sa ihneď očakávalo stanovisko Richarda Sulíka. “Strana SaS neprišla do vlády vyplakávať, ale tvrdo pracovať, aby presadila čo najviac zo svojho programu. Slovensko má teraz väčšie problémy, ako riešiť citové rozpoloženie Igora Matoviča.“ píše Sulík v stanovisku na sociálnej sieti Facebook. Tento svoj status však o niekoľko minút šéf rezortu hospodárstva vymazal.