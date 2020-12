Obalamutiť niektorých Slovákov sa zdá byť až smutne jednoduché: Zmiatol ich neexistujúci blokátor 5G!

Diskusie o tejto téme sčasti potvrdil aj skupiny mladých SaSkárov z politickej strany Sloboda a Solidarita, ktorá na sociálnu sieť zverejnila počítačom graficky vytvorený výrobok, ktorý pochádza z Ruska a ktorý má blokovať vlny siete 5G. Obrázok pritom zverejnili bez akéhokoľvek textu, no aj tak prišla výrazná odozva od niektorých ľudí. "Rozhodli sme sa otestovať, ako málo stačí niektorým ľuďom na to, aby verili tomu, čomu veriť chcú," píšu Mladí SaSkári.

Poukazujú na nebezpečenstvo konšpiračných informácií

Ich činnosť mala hlbšiu podstatu. Chceli zistiť, koľko ľudí je ochotných veriť rôznym dezinformáciám. "Za približne 5 minút sme vo photoshope vytvorili obrázok 5G blockeru. Nedali sme k nemu žiadne informácie, neodfotili sme ani ten samotný produkt. Stačila len krabička s ruskou vlajkou a nápisom v azbuke. Prakticky okamžite nám prišli desiatky správ a objednávok. Ľudia sú rôznymi dezinformačnými portálmi natoľko zmasírovaní, že stačí takto málo aby nám za náš produkt okamžite začali ponúkať desiatky ťažko zarobených eur," píše sa v statuse.

Nebezpečná vlna reakcií

Následne v statuse prikladajú screenshoty z konverzácií správ, ktoré na stránku chodia. Mnohí ľudia sa začali o blokátor 5G zaujímať a dokonca boli ochotní ho kúpiť, keďže sa pýtali na cenu, no pri obrázku v tom čase žiadna uvedená nebola.

"Dobrý deň, aká je cena na ten blokovač 5G?; Orientačná cena je aká? Veľmi by som to chcela.; Viete dať viac info ako to funguje?" aj takéto šokujúce správy prichádzali Mladým SaSkárom do schránky, hoci je už dávno známe, že siete 5G v bežnej koncentrácií žiadne zdravotné komplikácie človeku nespôsobujú.

"Na jednu stranu sa radujeme z úspešnosti pokusu. Na druhú stranu máme strach. Naša spoločnosť má totiž veľký problém a jeho neriešenie sa nám môže kruto vypomstiť," uzavrela s varovaním stránka mladých SaSkárov.