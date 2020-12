Zarážajúce výsledky prieskumu: Slováci najviac veria klamstvám o koronavíruse a ďalšie šokujúce zistenie

BRATISLAVA - Slováci sú spomedzi občanov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) najviac náchylní veriť konšpiračným teóriám, ktoré sa týkajú pandémie koronavírusu či vakcín. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu slovenskej neziskovej organizácie GLOBSEC, ktorý bol zverejnený vo štvrtok.

Takmer 40 percent respondentov zo Slovenska podľa prieskumu verí tomu, že ochorenie COVID-19 neexistuje a že je iba nástrojom na manipulovanie spoločnosti. Proti novému koronavírusu SARS-CoV-2 by sa dalo zaočkovať len 36 percent Slovákov.

Ochota zaočkovať sa však stúpa medzi tými Slovákmi, ktorí majú dôveru v štátne inštitúcie, a to až na 57 percent opýtaných. "Toto zistenie ukazuje, aké dôležité je dobré vládnutie, ako i dôvera medzi verejnosťou a vládnymi autoritami, najmä v čase krízy," povedala analytička GLOBSECu a spoluautorka prieskumu Miroslava Sawiris. Štátni predstavitelia by sa podľa nej mali počas pandémie zamerať najmä na komunikáciu s verejnosťou v snahe zvýšiť svoju dôveryhodnosť.

Prieskum sa zameral aj na postoj občanov k demokracii. Až 90 percent Slovákov považuje demokraciu za správny systém pre Slovensko, váhavejší sú však pri termíne liberálna demokracia. Takmer polovica Slovákov verí, že liberalizmus a zmýšľanie tzv. západného sveta prinášajú "dekadentný" spôsob života, ktorý "ohrozuje naše hodnoty a identitu", píše sa ďalej v správe. Takéto tvrdenia "podmývajú základné demokratické hodnoty a často bývajú zneužívané politickými hráčmi v regióne," aj strednej Európy, myslí si analytička a spoluautorka prieskumu Katarína Klingová.

Členstvo Slovenska v NATO podporuje zhruba 61 percent opýtaných Slovákov. V porovnaní s rokom 2017 je to nárast o 18 percent. Približne 56 percent z týchto respondentov je však zároveň toho názoru, že Aliancia schválne provokuje Moskvu tým, že stavia vojenské základe v okolí ruských hraníc. Až 78 percent opýtaných Slovákov považuje Rusko za svojho "mocného slovanského brata," približuje analytik organizácie Daniel Milo. Proruská náklonnosť sa okrem respondentov zo Slovenska najviac prejavila u občanov Bulharska, Srbska a Čiernej Hory.

Za bezpečnostnú hrozbu považuje Rusko a Čínu len pätina opýtaných Slovákov. Argumentujú najmä tým, že Slovensko je príliš malá krajina na to, aby sa o jej dianie Moskva a Peking zaujímali. "To je nebezpečný prístup, ktorý je úplne v rozpore so zisteniami tajných služieb v mnohých krajinách regiónu," ozrejmuje analytička GLOBSECu a spoluautorka prieskumu Dominika Hajdu.

Prieskumu verejnej mienky s názvom GLOBSEC Trendy 2020: stredná Európa, východná Európa a západný Balkán v časoch pandémie sa zúčastnilo najmenej 1000 respondentov z deviatich krajín tohto regiónu. Konkrétne ide o Bulharsko, Česko, Čiernu Horu, Maďarsko, Poľsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Srbsko a Rumunsko. Vykonaný bol na prelome septembra a októbra tohto roka.

Takmer polovica ľudí na Slovensku verí, že koronavírus vyrobili v laboratóriu

Takmer polovica obyvateľov SR verí, že nový koronavírus bol pravdepodobne vyrobený v laboratóriu. S výrokom, že hlásenia o počtoch mŕtvych na tento vírus sú umelo nadhodnocované, súhlasí 38,6 percenta ľudí. Vyplýva to z prieskumu Hodnoty a spoločnosť počas pandémie COVID-19 (HODYSE 2020) Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV). Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Tináková.

Vo výskume mali ľudia vyjadriť svoj postoj k siedmim konšpiračným výrokom o súčasnej epidémii. Takmer tretina respondentov (32,2 percenta) súhlasila s názorom, že súčasná epidémia je len súčasťou celosvetovej snahy o povinné očkovanie. O niečo viac ako pätina respondentov (21,9 percenta) sa stotožnila s výrokom, že očkovanie proti koronavírusu je prípravou na čipovanie ľudí.

Najmenej respondentov (iba 7,5 percenta) súhlasilo, že príznaky ochorenia na koronavírus sú v skutočnosti len dôsledkami vplyvu žiarenia z 5G sietí. Pomerne málo respondentov (15,2 percenta) tiež súhlasilo s výrokom, že nie sú žiadne dôkazy, že koronavírus existuje.

O trochu viac súhlasia s koronavírusovými konšpiráciami podľa výskumu ženy ako muži a, naopak, o niečo málo menej mladší respondenti do veku 39 rokov. Nesúhlas s koronavírusovými konšpiráciami narastá podľa SAV so stúpajúcim vzdelaním. Výrazne menej s takýmito konšpiráciami súhlasia respondenti v Bratislave a Košiciach.

"Respondenti, ktorí viac súhlasia s koronavírusovými konšpiráciami, sa zároveň označujú za menej šťastných, sú menej spokojní so svojím životom, menej dôverujú iným ľuďom, ako i inštitúciám, myslia si, že majú len malú šancu slobodne sa rozhodovať a usmerňovať svoj život a častejšie uvádzajú, že vo svojej domácnosti po zrátaní všetkých príjmov len ťažko vychádzajú s rozpočtom," uviedla Tináková. Zároveň sa však cítia byť menej ohrození aktuálnou epidémiou koronavírusu.

Súhlas s konšpiráciami o koronavíruse tiež súvisí s nižšou mierou deklarovaného dodržiavania protipandemických opatrení. Respondenti súhlasiaci s konšpiráciami tiež deklarujú nižšiu ochotu dať sa zaočkovať proti koronavírusu a sú tiež proti či už povinnému, alebo dobrovoľnému očkovaniu na iné choroby.

V politickej oblasti sa respondenti, ktorí viac súhlasia s konšpiráciami, zaraďujú viac konzervatívne ako liberálne, viac oceňujú vládu silného vodcu, ktorý sa nemusí trápiť s parlamentom a voľbami a zároveň hodnotia horšie demokratický politický systém. Ku konšpiráciám sa viac prikláňajú voliči súčasnej opozície (a tiež nevoliči), ako voliči vládnych strán.

Súhlas s konšpiráciami o koronavíruse podľa SAV tiež výrazne súvisí s príklonom k všeobecnejším konšpiráciám, ako je napríklad presvedčenie, že väčšina nášho života je ovládaná sprisahaniami z tajných miest. Výskum realizovala agentúra Focus od 3. do 10. novembra na vzorke 1021 respondentov. Je reprezentatívny pre populáciu Slovenska vo veku nad 18 rokov.