KORONAVÍRUS Mimoriadne zasadnutie vlády: Sulík ocenil Krajčího plán! Ďalšie sprísnenie i zákaz vychádzania

BRATISLAVA - Vládne zoskupenie okolo premiéra Igora Matoviča sa rozhodlo zvolať rokovanie už dnes od 13:00. Na programe dňa bola predovšetkým tá hlavná otázka: Ako strávia Slováci Vianoce? Pandémia koronavírusu totiž opäť naberá druhý dych a v nemocniciach je čoraz viac ľudí. Preto skutočne hrozí úplná uzávierka so zákazom vychádzania, teda tzv. lockdown. Krajčího návrh z pandemickej komisie nakoniec síce neprešiel, no v hre je stále zákaz vychádzania.

Aktualizované 17:08

Vyhlásenie Richarda Sulíka, Mareka Krajčího a Štefana Holého po vláde: "Preberali sme návrh Covid automatu, ktorý by mal hneď po lockdowne, do ktorého musíme vstúpiť, začať platiť. Musím povedať, že návrh, ktorý som priniesol z pandemickej komisie nebol schválený z hľadiska jeho platnosti, avšak boli zavedené nové sprísnenia až od 21. decembra ," začal Krajčí. V hre je však zákaz vychádzania a aj následný Covid automat, ktorý sa však ešte musí schváliť.

Opatrenia, ktoré majú začať platiť od pondelka (21. 12.), sa majú sprísniť. V hre je aj zákaz vychádzania, ktorý sa má ešte špecifikovať, aby sa eliminovalo riziko šírenia nákazy. Záväzné uznesenia vlády majú prijať na stredajšom (16. 12.) rokovaní vlády. Podľa Krajčího ma vláda aktuálne k dispozícii 3,5 milióna testov, no nestačí to na celoplošné testovanie.

Aktualizované 17:00

Rokovanie vlády bolo v týchto chvíľach ukončené.

Aktualizované 16:49

Vláda jednomyseľne schválila návrh ministra Krajniaka na odloženie splatnosti odvodov do 30. júna 2021 .

Aktualizované 16:40

Premiér Matovič už z rokovania predčasne odišiel. Minister Naď to vysvetľoval slovami, že predseda vlády si musel "niečo vybaviť". Podľa Naďových ďalších slov sa dnes "urobil veľký pokrok a výsledok padne po stredajšej vláde".

Aktualizované 15:43

Minister práce Milan Krajniak zo Sme rodina je na vláde len "virtuálne", keďže je v dobrovoľnej karanténe pravdepodobne kvôli kontaktu s pozitívne testovaným človekom.

Aktualizované 13:59

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) verí, že pokiaľ ide o návraty Slovákov zo zahraničia, zásadnejšie zmeny nenastanú ani po tom, ak by sa prijal zákaz vychádzania, ktorý ešte v piatok (11. 12.) navrhla pandemická komisia. Povedal to novinárom pred pondelkovým rokovaním vlády. "Verím tomu, že pokiaľ ide o samotné návraty domov, zásadnejšie zmeny nenastanú. Dokonca si myslím, že ak by bol dnes ústredný krízový štáb, vedeli by sme predstaviť aj dve novinky, ktoré skôr uľahčia návraty naspäť. Čo to bude znamenať v prípade, že dôjde k obmedzeniu pohybu, to sa musíme dnes poradiť. Ale program vlády sme nevideli, asi je to dosť otvorené, čo všetko tu dnes môže odznieť," skonštatoval štátny tajomník. (tasr)

Aktualizované 13:08

Na rokovanie prichádza minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). "Bude sa diskutovať o všetkých veciach, nie len o zákaze vychádzania. Má sem prísť aj odborník, s ktorým budeme diskutovať," uviedol pred rokovaním Naď, ktorý však oznámil šokujúcu správu. "Podal som už 5 trestných oznámení po prijatí rôznych vyhrážok smrťou," nečakane vyhlásil šéf rezortu obrany s tým, že smrťou sa vyhrážali aj jeho deťom a rodine.

Vláda by v pondelok nemala prijať žiadne rozhodnutie, ktoré sa bude týkať sprísnených opatrení proti šíreniu pandémie COVID-19. K tomu by mala pristúpiť až potom, ako o návrhoch bude rokovať ústredný krízový štáb (ÚKŠ). Myslí si to Naď. "Keď budú všetci členovia vlády počuť, aká je situácia, verím, že nebudú spochybňovať akékoľvek opatrenia," zdôraznil Naď. Definitívne rozhodnutie sa však podľa neho verejnosť dozvie až vtedy, keď "bude viac braná do úvahy zodpovednosť ako politikárčenie".

Aktualizované 13:04

Analytik Ivan Bošňák očakáva, že budú prijaté ďalšie opatrenia, ktoré charakterizoval ako "mačkopes". "Nepredpokladám, že príde k zvratu vo vyhodnocovaní situácie našou vládou, ktorá už mesiac hlása, že má všetky okresy červené a zložitú epidemiologickú situáciu aj tam, kde je jednoznačne lepšia ako v postihnutých regiónoch," uvádza Bošňák.

Aktualizované 13:00

Na rokovanie prichádza minister školstva Branislav Gröhling. "Skôr sa pripravujeme na to, čo sa bude diať od 11. januára," povedal šéf rezortu s tým, že s ministrom Krajčím sa na terajších podmienkach už dohadovali a je s nimi spokojný.

Aktualizované 12:55

Na vládu prichádzajú prví funkcionári.

Pandemická komisia sa vyjadrila jasne

Pandemická komisia v piatok po rokovaní navrhla vláde zákaz vychádzania. Ten by mal byť podobný ako pred celoplošným testovaním. Vychádzať by sa mohlo len za účelom cestovania do práce, do školy, či napríklad na nákup potravín. Dôvodom je veľmi vážna situácia okolo nového koronavírusu a zvyšujúci sa počet hospitalizácií. Po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR to ešte koncom minulého týždňa uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Kedy by malo k sprísneniu lockdownu dôjsť, závisí podľa šéfa rezortu zdravotníctva od rozhodnutia vlády SR. "Čím neskôr ho zavedieme, tým dlhšie musí trvať, aby sme sa dostali k nejakým pozitívnym číslam," komentoval, pričom zdôraznil, že pandemická komisia je len poradným orgánom.

Výnimky po testovaní

Osoby, ktoré sa dajú otestovať, budú mať podľa Krajčího výnimku zo zákazu. Návšteva prírody by bola možná len v rámci okresu. Šéf rezortu priznal, že každý piaty pacient, ktorý sa dostane do nemocnice, ochoreniu COVID-19 podľahne. K nákaze často dochádza práve v nemocniciach a v zariadeniach sociálnych služieb.

Lockdown až do 10. januára

Lockdown navrhuje pandemická komisia do 10. januára, tento termín by sa však nemal považovať za konečný. Cieľom je podľa rezortu zdravotníctva dosiahnuť určité hodnoty, aby sa zaistila dobrá epidemiologická situácia. Za ideálne by komisia považovala, keby ľudia nadchádzajúce sviatky strávili s najbližšou rodinou, s ktorými žijú v jednej domácnosti. Šéf rezortu zdravotníctva taktiež odporúčal zamestnávateľom, prejsť na režim home office, pokiaľ je to možné.

Matovič po návrate z Bruselu vypenil

Okrem jedného statusu sa k opatreniam premiér Igor Matovič poriadne a detailne nevyjadril. Len nepriamo opäť skritizoval koaličného partnera Richarda Sulíka. "Akosi záhadne si nevedia uvedomiť, že počas plošného testovania sme mali presne to - lockdown s výnimkou pre tých, ktorí mali test. Jasné, rád by som išiel presne tou cestou, ale to by niekto nemohol totálne zlyhať s nákupom testov, t.j. nemáme potrebné milióny testov," uviedol v nedeľu predseda vlády na sociálnej sieti.

Ako poznamenal, verejne ho niektorí zaprisahávali, že akékoľvek plošné testovanie už musí byť len striktne dobrovoľné. V súčasnosti ho, ako tvrdí, tí istí vyzývajú, aby sa plošne testovali "horiace" okresy. "Nechápem už vôbec. Najprv zburcujú v ľuďoch až nenávisť voči mne a plošnému testovaniu, a teraz to ja mám nejakým zázrakom zvrátiť," skonštatoval Matovič s tým, že takto vyzerá nebezpečný populizmus počas pandémie. Myslí si, že naň doplatia stovky nevinných ľudí životmi a tisícky trvalými zdravotnými následkami.