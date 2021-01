KORONAVÍRUS Matovič prichádza na Slovensko: Informuje o sľubovanej pomoci z Poľska

VIDEO Matovič z letiska Milana Rastislava Štefánika:

"S touto poľskou delegáciou, akoby nám jar na Slovensko prišla," narážal Matovič na slnečné počasie, povedal, že je za ním 65 zdravotníkov, pričom ďalších viac ako 60 prichádza na Kysuce a Oravu a ďalší do okolia Starej Ľubovne. "Niektorí budú bývať v Liptovskom Hrádku, tí ostatní prídu po vlastných v okolí Starej Ľubovne," vyhlásil Matovič.

Poľský premiér mu vraj sám volal, aby mu túto pomoc počas skríningového testovania ponúkol. Dohromady je týchto zdravotníkov podľa premiéra 211.

VIDEO Prílet premiéra s poľskými zdravotníkmi

Tatry nás nerozdeľujú - Tatry nás spájajú, hovorí veľvyslanec

Poľský veľvyslanec vyzdvihol slová premiéra o solidárnosti. "Príchod týchto zdravotníkov je v mene tejto solidarity, ale je to aj v mene veľmi dobrých a priateľských vzťahov medzi našimi krajinami. Títo pracovníci budú pracovať počas víkendu, niektorí aj na pohraničnom páse. Tatry nás nedelia, ale Tatry nás spájajú," povedal veľvyslanec. Dobrovoľníci vraj už majú za sebou aj skúsenosti z Talianska, Británie či Kirgizska.

"Sme pripravení vám pomôcť a ideme do práce," skonštatoval stručne poľský ambasádor. "Som veľmi rád, že tu môžeme privítať našich poľských priateľov, aby nám pomohli v rámci testovania a dúfam, že sa im bude u nás páčiť. Som rád, že idú aj ďalšie skupiny na sever, Orava, Kysuce a ďalej. Verím, že sa to podarí splniť a že im budeme môcť túto pomoc oplatiť aj my," skonštatoval minister vnútra Roman Mikulec.