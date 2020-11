Politológ o voľbe generálneho prokurátora: Bolo to nedôstojné! Pád vlády je reálna možnosť, musia sa poučiť

BRATISLAVA - Verejné vypočutie kandidátov na generálneho prokurátora sa skončilo. Parlament má voliť kandidáta na utorkovej schôdzi, no je možné, že sa posunie na neskôr. K premiérovi Igorovi Matovičovi sa dostala informácia, že niektorá z koaličných strán sa na mene dohodla s opozíciou. V takom prípade hrozí odchodom z koalície, čím by padla vláda. Politológ Radoslav Štefančík pre Topky uviedol, že pád vlády nie je vylúčený.

Koaličné strany majú mať pri voľbe kandidáta na generálneho prokurátora zelenú kartu, dohodla sa na tom koaličná rada. Uviedla to strana SaS, ktorá dohody s opozíciou vylúčila, rovnako ako strana Za ľudí. Sme rodina preferuje dohodu v rámci koalície, nemieni sa však nechať vydierať. Podľa politológa bolo verejné vypočutie miestami nedôstojné. Štefančík zároveň nevylúčil možnosť pádu vlády.

Vypočúvanie bolo miestami nedôstojné

Podľa poltiológa Radoslava Štefančíka bolo vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora poslancami miestami nedôstojné. "Pýtať sa kandidátov na to, či a kde sa s niekým stretli, bolo fakt pod ich dôstojnosť. Poslanci by nemali zabúdať, že nevolia koaličného generálneho prokurátora, ale politicky nezávislého generálneho prokurátora, takže informácia, že sa nejaký kandidát pred iks rokmi stretol s Ficom, Sakovou alebo trebárs Matovičom či Sulíkom, mala byť pre konečné rozhodnutie absolútne irelevantné," uviedol pre Topky.

O schopnostiach kandidáta na funkciu generálneho prokurátora majú podľa neho hovoriť výsledky jeho práce, nič iné. Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR v pondelok večer po ukončení verejného vypočutia odobril všetkých siedmich kandidátov na funkciu generálneho prokurátora.

Ak by to bola pravda, bol by to dôkaz, že mafia nikdy nespí

Problémom nie je spôsob, aký premiér uviedol, že v prípade dohody s opozíciou odchádza z koalície, ale otázka, do akej miery sa táto informácia zakladá na pravde. "Igor Matovič už toho narozprával toľko, že bežný človek sa musí stratiť v záplave jeho postojov, názorov, či statusov na sociálnych sieťach opierajúcich sa neraz o emocionálne výkyvy a nie racionálne rozhodnutia," myslí si politológ. V prípade hodnovernosti tejto informácie by podľa neho išlo o dôkaz, že mafia nespí, ale intenzívne pracuje na svojej nedotknuteľnosti.

"Ak by sa to mafii nakoniec predsa len podarilo, išlo by o svedectvo, že sme sa od vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nikam nepohli," povedal. Koaličné strany SaS a Za ľudí odmietli dohody s opozíciou. Sme rodina síce preferuje dohodu v rámci koalície, nemieni sa však nechať takýmito výrokmi vydierať. Je to skutočne vydieranie? "Ak majú kollárovci čestný úmysel, nemôžu snahu o zvolenie čestného kandidáta vnímať ako vydieranie. Ostáva len dúfať, že žiadna strana necúvne a postaví sa k tejto otázke čelom. Táto vláda by totiž nemala zabúdať, prečo jej ľudia dali vo voľbách dôveru," odpovedal Štefančík.

Vláda by mohla padnúť

Politológ si vie predstaviť, že by na voľbe generálneho prokurátora mohla padnúť vláda. "Igor Matovič už naznačil odchod z koalície a to by automaticky znamenal pád vlády. Navyše, máme v živej pamäti, že voľba generálneho prokurátora bol aj problémom vlády Ivety Radičovej. Voľba generálneho prokurátora bola jedným z dôvodov, prečo si vládne strany prestali dôverovať. Situácia sa preto môže opakovať," dodal politológ s tým, že ostáva len dúfať, že sa politici z nedávnej histórii poučili. "Ani nie tak z pádu vlády Ivety Radičovej, ako skôr z toho, čo nasledovalo potom."

Matovič pohrozil odchodom z koalície

Ak by sa niektorá vládna strana dohodla s opozíciou a zvolili by v parlamente kandidáta na generálneho prokurátora, OĽaNO by vystúpilo z koalície. Pripustil to premiér a líder OĽaNO Igor Matovič v reakcii na otázky, čo by hnutie urobilo, ak by kandidát prešiel s podporou časti opozície. "Ešte pred vypočúvaním sa mi dostalo do uší, že niektoré strany spravili dohodu s mafiou či jednou, alebo druhou. Ak by sa niečo také stalo, OĽaNO vystúpi z koalície a je koniec," povedal Matovič pred včerajším rokovaním Ústredného krízového štábu.

O ktoré strany má ísť, predseda vlády nepovedal. OĽaNO je najväčšia vládna strana a jej odchodom by koalícia stratila väčšinu v parlamente. Premiérova demisia by zase viedla k pádu vlády.

SaS vidí za útokmi zámienku na ukončenie premiérovania

Za útokmi premiéra Matoviča na SaS vidí strana zámienky na ukončenie premiérovania, uviedol hovorca Ondrej Šprlák v reakcii na premiéra, ktorý v pondelok pripustil odchod OĽANO z koalície, ak by kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR zvolila niektorá koaličná strana spolu s opozíciou. "Vylučujeme absurdné teórie a špekulácie, že by strana SaS robila akékoľvek dohody s opozíciou. Igor Matovič upodozrieva SaS neprávom, zrejme si však hľadá ďalšiu zámienku na ukončenie premiérovania," uviedol Šprlák. Premiér útočí na SaS už dlhšie.

Kandidáta na šéfa GP ešte SaS nemá. Chce si počkať na vypočutie všetkých kandidátov, potom sa poradí s členmi klubu, ktorí kandidátov vypočúvali. "Následne kolegom z koalície oznámi prijateľného kandidáta," vysvetlil hovorca.

Koalícia sa ešte nedohodla

Koalícia sa zatiaľ nedohodla na tom, koho by volila za kandidáta na generálneho prokurátora. Po krízovom štábe mala zasadať aj krátka koaličná rada. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová by chcela, aby sa koalícia dohodla na jednom mene. Šéfom prokurátorov by podľa jej slov mal byť morálne čistý človek, ktorý chce robiť zmeny aj vnútri generálnej prokuratúry.

Remišová zároveň tvrdí, že nikto nechce, aby generálneho prokurátora zvolila opozícia, "ktorá má za sebou obrovské kauzy, ktoré roky špičky vedenia polície aj špeciálny prokurátor mali kryť". Ako dodala, strana Za ľudí sa chce rozhodovať podľa presných kritérií, k tejto téme budú mať i predsedníctvo. "Zhodneme sa na tom, že voľba generálneho prokurátora je najdôležitejšia voľba tohto volebného obdobia tak pre koalíciu, ale aj pre opozíciu," povedala šéfka Za ľudí.

Nasledujúce dni hrozia obrovské tlaky

Zároveň predpokladá, že opozícia sa obáva, že na mieste generálneho prokurátora bude človek, ktorý je čestný, statočný a nebojácny a nebude citlivé politické kauzy zametať pod koberec. "Nasledujúce dni môžu byť obrovské tlaky a urobíme všetko pre to, aby sme sa v rámci koalície dohodli," povedala Remišová. Klub OĽaNO vníma zhodu pri voľbe generálneho prokurátora naprieč koalíciou ako jedinú možnosť. Opozičné strany Smer-SD, Hlas či ĽSNS sú podľa predsedu klubu Michala Šipoša nekompetentné rozhodovať o vhodnosti kandidátov.

"Súčasní predstavitelia opozície z tzv. Smerohlasu svojimi nomináciami dvoch predchádzajúcich generálnych prokurátorov Dobroslava Trnku a Jaromíra Čižnára dokázali, že sú absolútne nekompetentní rozhodovať o tom, kto je najvhodnejší kandidát na tento mimoriadne dôležitý post. Rovnako tak aj mnohí predstavitelia ĽSNS, ktorí sú stíhaní alebo už aj odsúdení za závažné trestné činy," doplnil.

Premiérov odchod znamená pád vlády. Matovič mal o možných dohodách niektorých koaličných strán s opozíciou počuť ešte pred vypočúvaním kandidátov. Poslanci majú voliť kandidáta na šéfa prokurátorov na schôdzi, ktorá sa začína v utorok (24. 11.). Návrh programu počíta so stredajším termínom (25. 11.), ale je možné, že sa posunie na neskôr. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.