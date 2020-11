Vážne slová Matoviča o voľbe generálneho prokurátora: Premiér pohrozil odchodom z koalície!

Ak by sa niektorá vládna strana dohodla s opozíciou a zvolili by v parlamente kandidáta na generálneho prokurátora (GP), OĽANO by vystúpilo z koalície. Pripustil to premiér a líder OĽANO Igor Matovič v reakcii na otázky, čo by hnutie urobilo, ak by kandidát prešiel s podporou časti opozície.

A bude koniec

Matovič týmto reagoval na novinársku otázku o tom, či existujú nejaké možné dohody na voľbách kandidátov za účasti niektorých opozičných strán, no premiér bližšie už nešpecifikoval ktorých. Možno však predpokladať, že mal na mysli práve opozičný Smer a Hlas. "Ja som upozornil koaličných partnerov ešte pred vypočutím, že sa mi dostalo do uší, že niektoré politické strany urobili nejaké dohody s mafiou, je už jedno či s jednou alebo s druhou. Ak by sa samozrejme niečo také stalo, OĽaNO vystúpi z koalície a je koniec," povedal premiér, pričom nechcel prezradiť, o ktorých stranách mu toto echo došlo.

Koalícia sa zatiaľ nedohodla na tom, koho by volila za kandidáta na generálneho prokurátora. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová by chcela, aby sa koalícia dohodla na jednom mene. Šéfom prokurátorov by podľa jej slov mal byť morálne čistý človek, ktorý chce robiť zmeny aj vnútri generálnej prokuratúry.

Kollár verí v dohodu

Predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár verí, že v koalícii bude dohoda na spoločnom kandidátovi na generálneho prokurátora (GP). Zároveň však odkazuje, že jeho hnutie sa vydierať nenechá.

Uviedolto v reakcii na vyjadrenie premiéra a lídra OĽANO Igora Matoviča, ktorý pripustil odchod OĽANO z koalície, ak by kandidáta na generálneho prokurátora zvolila niektorá koaličná strana spolu s opozíciou. "Pevne verím, že sa dohodneme na spoločnom kandidátovi s OĽANO, prípadne s ďalšími koaličnými partnermi. Cez to všetko chcem jasne povedať, že sa vydierať nedáme," vyhlásil Kollár.

Šeliga reaguje a rozpad koalície tiež pripúšťa

Podpredseda parlamentu Za ľudí Juraj Šeliga už na vyhlásenie Matoviča zareagoval na sociálnej sieti. "Koalícia má povinnosť voči voličom dohodnúť sa. Ak chce niekto uprednostniť pred dohodou v koalícii dohodu s opozíciou, tak nech sa radšej koalícia rozpadne. Hovorím to s splnou vážnosťou," tvrdí Šeliga v statuse na sociálnej sieti Facebook.

S opozíciou Remišová neráta

Remišová zároveň tvrdí, že nikto nechce, aby generálneho prokurátora zvolila opozícia, "ktorá má za sebou obrovské kauzy, ktoré roky špičky vedenia polície aj špeciálny prokurátor mali kryť". Ako dodala, strana Za ľudí sa chce rozhodovať podľa presných kritérií, k tejto téme budú mať i predsedníctvo. "Zhodneme sa na tom, že voľba generálneho prokurátora je najdôležitejšia voľba tohto volebného obdobia tak pre koalíciu, ale aj pre opozíciu," povedala šéfka Za ľudí.

Zároveň predpokladá, že opozícia sa obáva, že na mieste generálneho prokurátora bude človek, ktorý je čestný, statočný a nebojácny a nebude citlivé politické kauzy zametať pod koberec. "Nasledujúce dni môžu byť obrovské tlaky a urobíme všetko pre to, aby sme sa v rámci koalície dohodli," povedala Remišová.

Remišovci chcú mimoriadnu koaličnú radu

“Strana Za ľudí požiadala koaličných partnerov o mimoriadnu koaličnú radu, po vypočutí všetkých kandidátov a pred voľbou v NR SR. Naším cieľom je dohoda všetkých koaličných partnerov, ktorej predstavíme po vypočutí kandidátov na generálneho prokurátora tzv. úzky výber najlepších z nich. Strana Za ľudí nikdy nekomunikovala a nebude komunikovať s opozíciou, ktorej predstavitelia sú zodpovední za pokrivenú spravodlivosť na Slovensku," tvrdí vicepremiérka Remišová.

Strana Za ľudí má podľa vlastných slov na kandiáta za generálneho prokurátora jasné kritériá: "Musí to byť človek, ktorý nie je vydierateľný, nemá a nemal kontakty zo závadovými osobami a s ľuďmi, ktorí sú podozriví z páchania trestnej činnosti. Musí to byť človek so silnou vnútornou integritou, ktorý nemá závažné trhliny v životnom príbehu a bude schopný robiť razantné a energické kroky v očiste a reforme prokuratúry. Na základe týchto kritérií sa budeme po verejnom vypočutí v rámci strany Za ľudí rozhodovať," píše strana.