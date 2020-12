Rana Matovičovej vláde, predčasné voľby chce viac ako polovica Slovákov: Politológ v tom vidí revanšizmus

Vládni poslanci premrhali šancu prísť s novou politickou kultúrou

Politológ Radoslav Štefančík to ale vidí trochu inak a od súčasných vládnych poslancov čakal iný prístup a zmenu politickej kultúry. "Ide o otázku politickej kultúry. V prípade súčasnej vládnej koalície to vnímam ako určitú dávku revanšizmu za to, ako sa bývalá koalícia pod vedením Roberta Fica, či Petra Pellegriniho stavala k požiadavkám vtedajšej opozície. Ak však súčasná koaličná väčšina chcela posunúť politickú kultúru na Slovensku na vyšší level, pokojne mohla opozičným stranám otvoriť schôdzu a nechať ju prerokovať navrhnutý bod," povedal Topkám Štefančík.

Boja sa, povedal vtedy Fico, politológovia súhlasia, že strach tu naozaj je

Líder Smeru Robert Fico po tomto neodsúhlasení programu schôdze skonštatoval, že sa vládni poslanci boja a že koalícia je v rozklade. "Samozrejme, že popularita vlády klesá a nie je to len vinou premiéra, ale aj mimoriadnymi okolnosťami ohľadom pandémie. V tomto zmysle by bolo referendum pre vládne strany nepríjemné. Avšak, treba podotknúť či sa nebojí samotný poslanec Fico, keď sa tak ponáhľa odstaviť vládu, ktorá získala len nedávno silný mandát na vládnutie. Vláda totižto rozviazala ruky bezpečnostným zložkám a mnohí nominanti strany Ficovej strany sú dnes za mrežami. Strach teda môže byť aj na strane opozície," reaguje na Ficove slová politológ Cirner.

"Ak tu z niekoho srší strach, tak je to práve predseda Smeru. Od novembra 1989 sme doteraz neboli svedkami zatknutia toľkých ľudí napojených na bývalú vládu, ako práve v súčasnosti," prezradil druhý politológ Štefančík.

Výsledky prieskumu a nesplniteľné želanie

Odborníci tiež okomentovali výsledky prieskumu nedeľného Focusu o prípadnom referende o predčasných voľbách. Takéto referendum by si totiž želalo viac ako polovica opýtaných respondentov, a to konkrétne 53,5 percent. "V situácii neistoty, rôznych obmedzení a sociálnej izolácie rastie hnev, ktorý musia občania ventilovať. Ukázať prstom na to, že za všetko zlé v roku 2020 môže vláda je jednoduché. Ak občania dostanú nástroj v podobe referenda o predčasných voľbách, kde si budú môcť daný hnev vyventilovať, časť občanov to využije. A keďže žijeme mimoriadne časy, je ťažké predpokladať aká by bola účasť na referende, ale môj odhad je, že by to bolo viac ako pri poslednom referende o "rodine", kde prišlo názor vyjadriť 21,4 % voličov," odhaduje politológ Michal Cirner.

Podobne to vidí aj Štefančík, hoci pripomína ďalšie skutočnosti. "Áno, tí občania, ktorí sa vyjadrili, zrejme chcú predčasné voľby, ale treba uviesť, že na rozhodnutie v referende treba nadpolovičnú väčšinu občanov s právom hlasovať. Navyše, na skrátenie volebného obdobia je ešte potrebná ústavná väčšina v parlamente a ústavnú väčšinu má práve súčasná vládna moc. Takže suma sumárum, dosiahnuť predčasné voľby referendum je želanie z kategórie nesplniteľných. Skutočným dôvodom tejto aktivity je skôr snaha prekryť škandály so zatýkaním ľudí napojených na vlády Smeru, a to práve v období, kedy je verejnosť frustrovaná z aktuálnej situácie spojenej s korona-vírusom," pripomína Štefančík.