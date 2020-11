Podmienky EÚ na čerpanie financií sú zhodné s bodmi nášho programového vyhlásenia vlády

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

BRATISLAVA - Neexistuje racionálny dôvod, prečo by Slovensku malo prekážať to, že čerpanie finančných prostriedkov EÚ by malo byť podmienené dodržiavaním zásad právneho štátu. Podmienky na čerpanie financií sú totožné s bodmi programového vyhlásenia vlády (PVV). Uviedol to na štvrtkovej tlačovej konferencii minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).