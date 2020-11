Veto Maďarska a Poľska môže ohroziť čerpanie z fondu obnovy, myslí si štátny tajomník Klus

BRATISLAVA - Neústupčivosť Maďarska a Poľska pri vetovaní rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 i plánu na oživenie európskej ekonomiky po koronakríze môže ohroziť čerpanie prostriedkov z fondu obnovy. Pripustil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Martin Klus.

"Aj v utorok (17. 11.) na Rade pre všeobecné záležitosti sme vyzvali našich maďarských a poľských priateľov, aby v prípade, že sa nevedia stotožniť s tým, čo sa krvopotne vyrokovalo, nech to aspoň neblokujú, lebo krajiny tie peniaze potrebujú," uviedol o problematickom schvaľovaní európskeho rozpočtu Klus pred rokovaním vlády. Ak by Poľsko a Maďarsko zotrvávali na vete, podľa Klusa sa bude potrebné zamyslieť nad tým, ako by prostriedky z fondu obnovy mohlo čerpať ostávajúcich 25 členských krajín.

I samotný šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) v utorok avizoval, že bude apelovať na svojich kolegov v Poľsku a Maďarsku v snahe dosiahnuť, aby ďalej neblokovali schválenie rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 i plánu na oživenie európskej ekonomiky po koronakríze.

Maďarsko a Poľsko zablokovali na pondelňajšom (16. 11.) zasadnutí veľvyslancov členských krajín v Bruseli schválenie predmetného dlhodobého rozpočtu vo výške 1,1 bilióna eur a s ním súvisiaceho záchranného balíka zameraného na oživenie európskej ekonomiky po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur.

Dali tak najavo svoj nesúhlas s podmienením čerpania finančných prostriedkov EÚ s dodržiavaním zásad právneho štátu. Na tzv. kondicionalite sa v tomto smere dohodli 5. novembra v Rade EÚ vyjednávači Európskeho parlamentu a nemeckého predsedníctva. Členské krajiny EÚ, ktoré nebudú dodržiavať zásady právneho štátu, podľa tejto dohody riskujú stratu prístupu k finančným prostriedkom EÚ.