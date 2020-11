Reformu EÚ nemôžu politici nadiktovať od stola, hovorí Klus: O všetkom rozhodnú občania

BRATISLAVA - "Kríza, ktorej čelíme, ponúka príležitosť zamyslieť sa aj nad tým, čo v Európskej únii funguje a čo treba zmeniť. Mali by sme si jasnejšie zadefinovať hodnoty a pravidlá hry, ktorými sa chceme v budúcnosti riadiť a ich dodržiavanie previazať s našimi právami aj povinnosťami. O tomto by mala byť pripravovaná Konferencia o budúcnosti Európy. Jej cieľom je otvoriť diskusiu nielen s politikmi či expertmi, ale najmä s občanmi. Chceme vypočuť ich predstavy o lepšom fungovaní EÚ a posilniť tak ich dôveru v európsky projekt, ktorého novú podobu môžu sami navrhnúť."

Vyhlásil to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Martin Klus v pondelok, 23. novembra 2020, počas diskusie „Slovensko a Konferencia o budúcnosti Európy“. Online podujatie zorganizovala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) v spolupráci s politickou nadáciou Fridrich Ebert Stiftung (FES) a MZVEZ SR.

Hlavnú myšlienku Konferencie o budúcnosti Európy predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen vo svojom programovom zameraní koncom roka 2019. Cieľom je spustenie celoeurópskej diskusnej platformy s členskými krajinami, inštitúciami EÚ, mimovládnymi organizáciami a občanmi, osobitne mladými ľuďmi. Konferencia sa mala pôvodne začať v máji 2020, no pre pandémiu koronavírusu sa jej odštartovanie naďalej posúva.

"To však neznamená, že na pozadí neprebiehajú intenzívne prípravy. Národnú diskusiu má u nás na starosti rezort diplomacie. Chceme, aby boli aktivity spojené s Konferenciou o budúcnosti Európy čo najviac príťažlivé pre občanov. Popri odborných diskusiách k sektorovým politikám EÚ plánujeme pokračovať v úspešnom projekte #MYSMEEÚ. Ak nám to pandemická situácia dovolí, radi by sme vycestovali do regiónov a v spolupráci so samosprávami, médiami či tzv. influencermi usporadúvali verejné debaty na školách už v prvej polovici budúceho roka," priblížil štátny tajomník MZVEZ SR Martin Klus.

V utorok 1. decembra 2020 sa štátny tajomník M. Klus ako zástupca Slovenskej republiky zúčastní na neformálnom zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti (GAC), v rámci ktorého bude s európskymi partnermi diskutovať aj o plánoch na oficiálne spustenie Konferencie o budúcnosti Európy pod taktovkou nemeckého predsedníctva v Rade EÚ. Od toho sa potom bude odvíjať ďalší postup v jednotlivých členských štátoch, vrátane Slovenska.

"Nezaháľame a už v prípravnej fáze intenzívne pracujeme na identifikácii hlavných tém, ktoré v spoločnosti najviac rezonujú. Využijeme na to aj prieskum verejnej mienky. Ten by nám mal ponúknuť odpovede napríklad aj na to, ako si občania SR predstavujú ďalšie fungovanie EÚ a prečo stále pomerne veľké množstvo ľudí nesúhlasí s naším členstvo v Únii," vysvetlil M. Klus. Dodal, že stratégia MZVEZ SR v tejto oblasti je podrobne popísaná v Koncepcii Konferencie o budúcnosti Európy v SR, ktorú plánuje vedenie rezortu už čoskoro predstaviť aj členom Výboru NR SR pre európske záležitosti, s ktorých aktívnou účasťou sa v rámci samotnej konferencie počíta.