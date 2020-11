Von der Leyenová upozorňuje Maďarsko a Poľsko na možnosti: Môžu sa obrátiť na Súdny dvor EÚ

Šéfka exekutívy EÚ europoslancom pripomenula, že viacročný finančný rámec na roky 2021 - 2027 a plán obnovy po koronakríze s názvom EÚ budúcej generácie eurokomisia predstavila v máji tohto roku a v júli boli oba návrhy prerokované a prijaté na základe kompromisu medzi premiérmi a prezidentmi počas mimoriadneho štvordňového summitu v Bruseli.

"Vy ste tento balík ďalej rozvíjali. Výsledok primerane zohľadňuje početné politické obavy, ktoré zaznievali," uviedla von der Leyenová s odkazom na rokovania medzi europarlamentom a Radou EÚ, ktorých výsledkom bolo schválenie mechanizmu podmienenosti čerpania zdrojov z rozpočtu EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu, ktorý sa týka všetkých členských krajín Únie.

"Dva členské štáty teraz vyjadrili pochybnosti. Najlepšou cestou vpred by bolo odstránenie týchto pochybností. V júli sa všetkých 27 hláv štátov a vlád dohodlo na novom mechanizme podmienenosti v prípade porušenia zásad právneho štátu, ktoré by ohrozili rozpočet EÚ - a to iba pre tieto porušenia. Je to vhodné, primerané a nevyhnutné a ťažko si predstaviť, že by s tým mal niekto v Európe problém. Pre každého, kto by aj napriek tomu pochyboval, existuje jasná cesta: môže sa obrátiť na Súdny dvor EÚ a nechať skontrolovať nové pravidlá do posledného detailu," zdôraznila šéfka eurokomisie. Zdôraznila, že súdna inštancia v Luxemburgu je tá, ktorá obvykle rozhoduje o rozdielnych názoroch na právne texty EÚ.

Von der Leyenová zároveň naznačila, že oneskorenie platieb cez dlhoročný rozpočet a plán obnovy by bolo na úkor miliónov Európanov, ktorí "zúfalo" čakajú na pomoc po koronakríze. "Dlhujeme im rýchlu odpoveď. Tým, ktorí pre dobro nás všetkých museli dočasne zavrieť svoje reštaurácie a podniky. Tým, ktorých živobytie je ohrozené. Ľuďom, ktorí sa boja o prácu, a to aj v Poľsku a Maďarsku," opísala situáciu.

Schválenie dlhodobého rozpočtu a s ním spojeného plánu obnovy zablokovali Maďarsko a Poľsko, ku ktorým sa neskôr pridalo aj Slovinsko, práve pre mechanizmus prepájajúci zásady právneho štátu s čerpaním eurofondov.