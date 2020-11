Brzdy sme povolili len jemne: KORONAVÍRUS stále útočí! Opatrenia sa uvoľnili, čakáme na Sulíka

BRATISLAVA - Po včerajšej pandemickej komisii padlo rozhodnutie. Niektoré opatrenia sa uvoľnia, no len v obmedzenom režime. V hre bolo aj komunitné testovanie, čo by zabezpečilo zrejme väčšie uvoľňovanie, no premiér Igor Matovič sa opäť sťažuje na prístup svojho koaličného partnera. Richard Sulík má deadline v nedeľu. Napriek tomu sa od pondelka niektoré opatrenia uvoľňujú a stanovila sa nová hranica.

Dnes zasadala pandemická komisia, na ktorej predniesli viacerí členovia vlády vrátane premiér Igora Matoviča svoje návrhy. Od pondelka tak môžete ísť do kina, divadla či kostola, aj keď v obmedzenom režime. Opatrenia na hraniciach sa sprísnili, keďže sa riadime podľa cestovateľského semafora EÚ, viaceré krajiny sú červené a na prechod na Slovensko budete potrebovať test. Premiér uviedol, že komunitné testovanie sa zatiaľ kvôli Sulíkovi neuskutoční. V nedeľu bude čakať na ich plán.

Situácia sa zlepšila

Situácia s koronavírusom sa na Slovensku zlepšila a zišli sme z českej cesty, na ktorej je momentálne podľa Krajčího Rakúsko. Napriek tomu nemôžeme uvoľňovať opatrenia vo väčšej miere a musíme dodržiavať stále platné opatrenia. Krivka sa totiž môže kedykoľvek otočiť. Stále sú na Slovensku ohniská, momentálne máme štyri nové aktívne v štyroch okresoch.

"Hoci krivka padá, sme ešte ďaleko od toho, aby bola situácia pod kontrolou. Nemôžeme preto veľmi uvoľniť opatrenia," uviedol. Počty hospitalizovaných paciento, aj tých, ktorí si vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu alebo sú na JIS stále rastú. Rovnako aj počty úmrtí a v najbližších dňoch sa tento zrejme nezmení. Aj preto musíme byť stále ostražití.

Krivka nových prípadov sa zlomila

Reprodukčné číslo nového koronavírusu je na Slovensku aktuálne na úrovni 0,7 až 0,9, čo je podľa ministra zdravotníctva pozitívna správa. Krivka nárastu nových prípadov sa zlomila vďaka plošnému testovaniu a prijatým opatreniam. Ako ďalej uviedol, ak by Slovensko vydržalo v tempe testovania a pri doterajších opatreniach, vírus by sa eliminoval. Na začiatku decembra by mohol byť kĺzavý medián na hodnote 500, čo sa však podľa Krajčího nepodarí dosiahnuť. Upozornil, že aj napriek zlepšeniu situácie po plošnom pretestovaní by v niektorých okresoch bolo potrebné opätovné pretestovanie.

Kĺzavý medián pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 klesol za posledný týždeň z 2 282 na 2 024. "Stále je to veľmi vysoké číslo. Krivka sa síce zlomila, ale ešte sme veľmi ďaleko od situácie, aby sme si mohli vydýchnuť," doplnil s tým, že je potrebné zvoliť optimálnu testovaciu stratégiu. Zhoršenie epidemickej situácie očakáva v oblasti Detvy, Krupiny, Banskej Štiavnice a Skalice. Denný priemer vykonaných PCR testov klesol na úroveň 11 316. Podiel pozitívnych prípadov predstavuje za posledných sedem dní 13,9 percenta.

Čo sa od pondelka otvára?

Od pondelka došlo k miernemu uvoľneniu opatrení. Otvoria sa kostoly, kiná a divadlá s maximálnou kapacitou 50 percent. Tieto tri prevádzky dostali zelenú preto, lebo podľa epidemiológov je práve v nich najmenšie riziko nákazy.

Otvoria sa aj plavárne a fitnescentrá, no tu je opatrenie prísnejšie. Otvorené môžu byť pre šesť osôb, teda maximálne jedna osoba na meter štvorcový. Rovnako začne fungovať druhá hokejová a futbalová liga. Ich zápasy však budú bez divákov. Predseda vlády to označil za "mierny nádych slobody".

Zákaz vychádzania končí, certifikát nebudete potrebovať

Rovnako sa od nedele ruší zákaz vychádzania, ktorý platil od 24. októbra. Doteraz ste potrebovali na relatívne voľný pohyb certifikát s negatívnym výsledkom z plošného testovania. Pohybovať sa tak môžete voľne a nikto od vás nebude vyžadovať certifikát. Musíte však dodržiavať všetky opatrenia ako sú rúška, ktoré sa musia nosiť aj vonku či v interiéroch, dezinfekcia a odstup.

Prechod hranicami

Jediné, čo sa po zasadnutí pandemickej komisie sprísni, je prechod hranicami. Od pondelka (16. 11.) bude možné z Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska (tieto krajiny budú zaradené na zoznam tzv. červených krajín) vstúpiť na územie SR iba s negatívnym PCR testom, nie starším ako 72 hodín. Podmienkou má byť vyplnený e-formulár a nástup do karantény. "Kto nemá test a ide cez hranicu, musí mať vyplnený formulár ehranica, ísť priamo do karantény a na piaty deň sa nechať bezplatne otestovať," priblížil Krajčí. "Veľmi málo ľudí chodí cez hranice, ak vylúčime ľudí, ktorí iba tranzitujú," dodal včera premiér.

Pendlerom stačí antigénový test

Pendlerom bude stačiť negatívny antigénový test, ktorý nie je starší ako dva týždne. Po príchode z takzvaných červených krajín bude možný aj vstup bez absolvovaného testu. Minister zdravotníctva Krajčí doplnil, že pre pendlerov by malo od pondelka platiť trojdňové prechodné ustanovenie. V praxi to znamená, že negatívny antigénový test budú musieť mať od štvrtka (19. 11.). Polícia pendlerom odporúča, aby mali so sebou vyplnené a potvrdené tlačivo od zamestnávateľa, že pracujú na území susedného štátu.

Kontroly na hraniciach budú náhodné

"So zameraním najmä na čas, keď bude hranicu prekračovať najviac osôb. Slovenská republika zatiaľ nepristúpila k zatvoreniu hraničných priechodov," informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová. Nákladná doprava bude môcť prekračovať vnútorné hranice SR bez obmedzenia. "Tranzit bude povolený za podmienky prejsť územím do ôsmich hodín bez zastavenia, okrem čerpania pohonných látok," doplnila.

Zároveň informovala, že od pondelka sa na vonkajších hraniciach s Ukrajinou nebude vykonávať testovanie osôb vstupujúcich na územie SR antigénovými testami. "Pripomíname, že pri nedodržaní podmienok uvedených vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva hrozí udelenie pokuty do výšky až 1 659 eur a na mieste do 1000 eur," dodala.

Pre osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky od 16. novembra 2020 od 7:00 z Poľska, Česka, Rakúska a Maďarska bude platiť:

- povinnosť zaregistrovať sa na web stránke http://korona.gov.sk/ehranica, najneskôr pri vstupe,

- povinne ísť do izolácie v domácom prostredí (do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie Covid-19; ak výsledok testu nezískajú a priebeh izolácie je bezpríznakový, tak izolácia končí dovŕšením 10. dňa),

- nákladná doprava bude prekračovať vnútorné hranice bez obmedzenia,

- tranzit bude povolený za podmienky prejsť územím do 8 hodín bez zastavenia, okrem čerpania PHM.

Alternatívne k povinnostiam registrácie a izolácie sa môžu osoby preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 72 hodín vykonaným v laboratóriách mimo územia Slovenskej republiky.

Opatrenia by sa mali uvoľňovať pri vyššom týždňovom kĺzavom mediáne

Hodnota týždňového kĺzavého mediánu, od ktorej závisí uvoľňovanie opatrení na Slovensku, sa má zvýšiť z 500 na 750 nových prípadov ochorenia COVID-19 za deň. Zároveň by mohol opäť začať platiť semafor, podľa ktorého by sa riadili opatrenia v regiónoch. Podmienkou je, aby v nemocniciach nebolo viac ako 2 000 pacientov s ochorením COVID-19 alebo podozrením naň. Ľahšie by sa mala dosiahnuť hranica, keď by sa mohli otvárať zatvorené prevádzky.

Ďalšie kolo testovania

Matovič ešte pripomenul, že ďalšie kolo testovania v súvislosti s ochorením COVID-19 bude v mestách a obciach, kde bola incidencia pozitívnych prípadov nad jedno percento. Zoznam samospráv dajú podľa Matoviča dokopy počas víkendu. Konať sa má cez víkend 21. až 22. novembra. Týkať sa to má obcí, ktoré mali viac ako percento pozitívnych po poslednom testovaní.

Premiér čaká na Sulíka

Jedným z Matovičových návrhov bolo aj komunitné testovanie, ktoré navrhol jednotlivým oblastiam postihnutým koronakrízou. Zatiaľ sa však konať nebude, keďže stále čaká na Sulíkovo riešenie. Aj dnes sa nevyhol štipľavým poznámkach na stranu SaS. Napriek tomu chce, aby koalícia vydržala. Školy sa však tiež otvárať nebudú. Otváranie škôl, o ktorom hovoril minister školstva Branislav Gröhling, označil za smrť a pýtal sa, či predstavitelia SaS pôjdu kopať hroby.

Zdroj: Topky/Maarty

"Strana SaS sa pokúša robiť presne to isté, čo robila za vlády Ivety Radičovej, pokúšať, pokúšať, pokúšať a na konci ju rozbiť. Ja sa budem snažiť držať koalíciu dokopy a pevne verím, že sa spamätajú," reagoval Matovič na otázku, či chce SaS vypudiť z koalície. Bol by rád, keby sa znormalizovali a fungovali ako partner. "Je to nepríjemné mať takého partnera, ale tri strany držíme dokopy a SaS-ka podráža, stále dokola," doplnil.

Bez testovanie nie je iná cesta ako lockdown

Premiér zopakoval, že čaká do nedele na riešenie SaS, ako znížiť počet prípadov, aby sa mohli uvoľňovať opatrenia. Bez plošného testovanie iné riešenie ako tzv. lockdown nevidí. Uviedol však, že SaS má možno nejakú tretiu zbraň. Poznamenal, že pri počte 2000 nových prípadov denne je posielať státisíce detí do škôl smrť a do Vianoc bude trojnásobne viac prípadov aj mŕtvych.

Minister školstva Branislav Gröhling tento týždeň hovoril, že stále pracuje s rozhodnutím, že deti sa majú vrátiť do škôl 30. novembra. Matovič mu v piatok odkázal, že už mesiac vedel, že sa tak malo stať vtedy, keď bude týždňový kĺzavý medián pod 500, aktuálne je 2 024. Šéfa SaS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka, predsedníčku parlamentného výboru Janu Bittó Cigánikovú aj Gröhlinga obviňoval, že sľubujú hlúposti. Sulíka opätovne vinil aj za odstúpenie od plánu komunitného testovania. Tvrdí, že takýto plán sa bez všetkých partnerov nedal schváliť a Sulík je na strane s predstaviteľmi ĽSNS Marianom Kotlebom, Smeru-SD Robertom Ficom a Hlasu-SD Petrom Pellegrinim.

Prehľad najdôležitejších zmien:

1. Otvárajú sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, pričom buď musia mať zabezpečené fixné upevnenie miest na sedenie, alebo sa ne bude vzťahovať limit 1 osoba na 15 metrov štvorcových; povolené budú len predstavenia so sediacim obecenstvom, pričom sedenie môže byť zabezpečené v každom druhom rade alebo šachovnicovo; zakázaná je konzumácia nápojov alebo jedál; organizátor musí pred začiatkom odmerať telesnú teplotu účinkujúcich a nepovoliť im vstup, ak majú teplotu vyššiu ako 37,2°C

2. Otvárajú sa aj fitnesscentrá, pričom naraz v nich môže byť najviac 6 zákazníkov, personál musí nosiť rúška a vo zvýšenej miere upratovať, čistiť a dezinfikovať priestory a vybavenie. Zároveň platí podmienka jedna osoba na 15 metrov štvorcových.

3. Povoľuje sa aj prevádzka umelých kúpalísk (plavární), taktiež pri limite 6 zákazníkov v jednom okamihu, povinnosti častejšieho čistenia a dezinfekcie; pitné fontánky musia byť mimo prevádzky, vyhláška podrobnejšie stanovuje aj kritériá pre úpravu vody. Zároveň platí podmienka jedna osoba na 15 metrov štvorcových

4. K doteraz povoleným športovým podujatiam pribudli Slovenská hokejová liga, II. futbalová liga; povoľujú sa aj podujatia nevyhnutné pre fungovanie karanténnych športových centier pod záštitou ministerstva školstva; všetky povolené športové podujatia sa naďalej budú musieť konať bez divákov

5. Povoľujú sa aj bohoslužby, avšak len so sediacimi veriacimi, pričom budú musieť sedieť v každom druhom rade, resp. šachovnicovo