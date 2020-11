KORONAVÍRUS Krivku sme zlomili, no nesmieme poľaviť: Slovákov čakajú zmeny! Komisia schválila nové opatrenia

V priestoroch ministerstva zdravotníctva momentálne od 11-ej zasadá Pandemická komisia, ktorá rokuje o viacerých opatreniach. Od pondelka zrejme nastanú zmeny na hraniciach, testovať sa zrejme bude každé tri týždne a kiná, divadlá či kostoly môžu byť otvorené s obmedzenou kapacitou.

NAŽIVO Premiér Igor Matovič spolu s ministrom zdravotníctva a hlavným hygienikom informujú o aktuálnej situácii a nových opatreniach

17:18 Divadlá, kiná a kostoly sú tri "prevádzky", v ktorých je najmenšie riziko nákazy, vyhodnotili epidemiológovia. Preto od pondelka môžu otvoriť s obmedzenými kapacitami. Obsadenosť môže byť maximálne 50 percent.

17:17 "Ideme do ťažkého obdobia," uviedol Matovič s tým, že sa teší na Sulíkov plán. "Ak nebudeme môcť používať antigénové testy, lebo koaličný partner s tým nesúhlasí, budeme musieť ísť cestou lockdownov, počkajme si na nedeľu," povedal. "Zrejme majú tretiu zbraň."

17:15 Už neplatí, že pre uvoľnenie opatrení treba, aby kĺzavý medián klesol pod hodnotu 500. "Odteraz bude zlomovou hranicou týždňový priemer 750 nových prípadov," povedal Matovič.

17:08 Infikovaných je 1 879 ľudí nad 65 rokov, čo je oproti minulému týždňu pokles. Bohužiaľ, pribúdajú aj úmrtia, denne ich je v priemere 20.

17:02 Kĺzavý medián by sme mohli dostať na hranicu 500 už začiatkom decembra. Krajčí však uznal, že sa to nepodarí, keďže by bolo potrebné tesovanie každý týždeň, čo sa reálne nezvládne.

17:00 Opatrenia sa nebudú výrazne uvoľňovať. "Potrebujeme zvoliť optimálnu testovaciu stratégiu," povedal Krajčí. Krivka síce klesá, no ak sa nebudú opatrenia dodržiavať, môže sa to rýchlo zhoršiť. "Hoci krivka padá, sme ešte ďaleko od toho, aby bola situácia pod kontrolou. Nemôžeme preto veľmi uvoľniť opatrenia," uviedol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

16:59 "Po obrovskom pretestovaní došlo k úbytku počtu pozitívne testovaných," uviedol Krajčí. V Detve Krupine a Banskej Štiavnici a Skalici môže dôjsť k zhoršeniu. "Vidíme, že sa tam tvoria nové ohniská." Počet hospitalizovaných porastie, no nie tak ako sa pôvodne predpokladalo. Zvyšuje sa aj počet pacientov na umelej ventilácii a JIS.

16:50 Zlomili sme krivku

Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval, že za päť dní od vrcholu pandémie krivka klesla. "Krivku sme definitívne zlomili 3. novembra," povedal s tým, že za tým podľa neho určite nie sú opatrenia, pretože sa ešte nemohli prejaviť. Za zlomenú krivku môže plošné testovanie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

16:47 O malú chvíľu sa začne tlačová konferencia.

15:41 Expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD) žiada premiéra, aby zrušil zákaz zhromažďovania a otvoril aj ostatné prevádzky vrátane reštaurácií, štadiónov či fitnescentier. Informovala o tom hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková.

15:15 Oficiálna tlačová konferencia by sa mala uskutočniť o 16:30.

14:50 Minister hospodárstva Richard Sulík reagoval na nové opatrenia na sociálnej sieti. "Oplatilo sa! Ak je výsledok takýto, nechám na sebe aj drevo rúbať. Ešte reštaurácie a som spoko. #davajtesipozor #chrantesa #stesuper," napísal.

14:08 Premiér Igor Matovič na sociálnej sieti uviedol, že Pandemická komisia schválila jeho návrhy.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

13:06 Rovnako sa od pondelka obnovuje školské vyučovanie aj v stredných špeciálnych školách, odborných učilištiach a praktických školách. Obnovuje sa aj prevádzka školských internátov a zariadení školského stravovania pre žiakov stredných špeciálnych škôl, odborných učilíšť a praktických škôl.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Z rozhodnutia ministra školstva vyplýva, že ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ, v prevádzke zariadení školského stravovania sa umožňuje konzumácia a výdaj jedál a nápojov pre žiakov základných škôl a stredných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu.

13:04 Od pondelka sa budú môcť žiaci zo znevýhodneného prostredia učiť v skupinách

Od pondelka 16. novembra sa budú môcť žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia vzdelávať v malých skupinách v základných a stredných školách, ak im podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu. Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Branislava Gröhlinga zverejnenom na webe rezortu školstva.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Vyučovanie sa v malých skupinách môže realizovať, ak to umožňujú prevádzkové podmienky a ak tak rozhodne zriaďovateľ. "Malou skupinou sa rozumie skupina najviac piatich žiakov a jedného pedagogického zamestnanca," vyplýva z rozhodnutia ministra školstva. Dôvodom návratu týchto žiakov do škôl je, že často nemajú zabezpečené základné životné podmienky a nemajú k dispozícii ani počítač či tablet na vzdelávanie sa v dištančnej forme. Počas prvej vlny pandémie sa podľa premiéra Igora Matoviča ukázalo, že 52-tisíc detí nemalo prístup k vzdelaniu. Tieto deti sa musia čím skôr vtiahnuť do vzdelávacieho procesu.

12:00 Premiér pripúšťa, že komunitné testovanie pre kritiku Sulíka nebude. "Ako presvedčím ľudí o komunitnom testovaní, keď kľúčový koaličný partner povie, že je to hlúposť?" povedal novinárom Matovič pri príchode na pandemickú komisiu. Dodal, že stranu SaS v koalícii chce a Sulíka nezvažuje odvolať.

11:45 Matovič dodal, že aj naďalej platí jeho verejný prísľub ministrovi hospodárstva a šéfovi SaS Richardovi Sulíkovi, že ak príde do nedele (15. 11.) s plánom, ktorý zníži do 30. novembra 7-dňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, prenechá mu vedenie boja s pandémiou nového koronavírusu.

11:37 Od pondelka by sa mohli otvoriť kiná či kostoly s obmedzením kapacity

Od pondelka (16. 11.) by sa mohli otvoriť divadlá, kiná a kostoly maximálne do 50 percent kapacity ich priestorov. Premiér Igor Matovič to uviedol na Facebooku a aj pred pandemickou komisiou s tým, že tento návrh predložil na včerajšom zasadnutí konzília epidemiológov a odborníkov, ktorí súhlasili.

Súčasťou návrhu je podľa Matoviča aj otvorenie posilňovní a plavární pre športové kluby maximálne do šiestich ľudí. "Taktiež sa uvažuje nad umožnením nižších profesionálnych líg," dodal premiér. Verí, že návrhy konzília dostanú na zasadnutí piatkovej pandemickej komisie podporu.

11:15 Chaos v školstve musí skončiť

Minister školstva Branislav Gröhling by bol rád, keby sa školy otvorili, no rozhodnutie je na komisii a krízovom štábe. "My ideme s požiadavkou, aby sme sa vrátili naspäť k semaforu, ktorý fungoval veľmi dobre," povedal pred pandemickou komisiou. "Chaos, že raz je to tak, druhý deň inak, musí v školstve skončiť." Na báze dobrovoľnosti budú pre školy fungovať aj mobilné jednotky. Minister dnes predstavil aj plán pre moderné školstvo.

11:05 Režim na hraniciach sa bude meniť

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí uviedol, že je viac-menej isté, že systém na hraniciach sa od pondelka zmení. "Čo sa týka hraníc, tam je viac-menej isté, že od pondelka prechádzame na metodiku ECDC. Čo, bohužiaľ, pre našich občanov znamená, že aj Rakúsko, Poľsko a Maďarsko sa stávajú pre našich občanov rizikovými krajinami," uviedol. Pendleri či turnusoví zamestnanci by mali mať výnimku.

10:55 Premiér ešte pred pandemickou komisiou napísal na sociálnej sieti dlhý status, v ktorom informoval o tom, že opatrenia sa pre prevádzky čiastočne uvoľnia a zrejme sa uskustoční tzv. komunitné testovanie. "Plán som pracovne nazval Komunitné testovanie. Pointa spočívala v tom, že spomenuté subjekty spoločne s asistenciou Ozbrojených síl a Policajným zborom by cez víkend 28.-29.11. a potom každé tri týždne pomohli zorganizovať víkendové pretestovanie svojich klientov, veriacich, žiakov a ich rodín. Štát by zaplatil náklady na testy, ochranné pomôcky a zdravotníkov. Dotknuté subjekty by pridali organizáciu a dobrovoľníkov ochotných pomôcť," napísal.

Regionálny semafor by mal pomôcť cestovnému ruchu v zime

Regionálny semafor na zimnú turistickú sezónu je pripravený. Mohol by znamenať predvídateľnejšie pravidlá pre podnikateľov. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Andrej Doležal spolu so štátnou tajomníčkou ministerstva dopravy Katarínou Brunckovou. Štátna tajomníčka skonštatovala, že v komunikácii s Úradom verejného zdravotníctva aj s ministerstvom zdravotníctva sa aktuálne snaží rezort dopravy dospieť do finálnej verzie, ktorú predloží následne na pandemickú komisiu a ústredný krízový štáb.

"Ak mám, zjednodušene povedané, lyžiarske stredisko v nejakom okrese, ktorý je z dôvodu pandemickej situácie červený, tak tieto opatrenia, ktoré musí hotel, reštaurácia alebo lanovka realizovať, sú prísnejšie oproti napríklad okresu, ak bude mať wellness centrum, ktoré je niekde v zelenom okrese, tak tá miera týchto opatrení podľa semaforu bude samozrejme nižšia," priblížila Bruncková.

Doležal zdôraznil, že v súčasnosti sú platné plošné opatrenia, treba byť však pripravený. "Nevieme, aká bude sezóna, ale ak to situácia dovolí a na vláde alebo v rámci krízového štábu povolíme celoplošné opatrenia, už chceme mať regionálne opatrenia na stole a v praxi vyčistené, schválené, aby mohli prísť do platnosti," dodal minister dopravy.

Nová agentúra pre cestovný ruch

Rezort dopravy zároveň podľa Brunckovej počíta s tým, že avizovaná nová agentúra pre cestovný ruch vznikne už k 1. januáru. "Cieľom by malo byť, aby sa systematicky a aktívne pristupovalo k takzvanému incomingu, to znamená, aby sa práve Slovensko dokázalo aj prostredníctvom tejto agentúry reprezentovať v zahraničí, aby sa prostredníctvom tejto agentúry systematicky vytvárali marketingové aktivity," ozrejmila.

Doležal doplnil, že ministerstvo sa chce sústrediť v tomto smere na stredoeurópsky región. "Jedným z prvých cieľov je vytvoriť takzvanú mapovaciu štúdiu, to znamená zmapovať, čo vieme ponúknuť, po čom je dopyt, tak, aby to dávalo zmysel," poznamenal.