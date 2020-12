Opozičný poslanec prežíva obrovský smútok: Stratil otca (†75), srdcervúci odkaz do neba

„S hlbokým zármutkom oznamujem, že dnes v skorých ranných hodinách nás vo veku 75 rokov navždy opustil môj milovaný otec Milan Blaha, známy slovenský novinár, spisovateľ a člen Rady pre vysielanie a retransmisiu,“ napísal politik, ktorý pred Vianocami zažíva obrovskú bolesť. „Neuveriteľne to bolí. Nedá sa to opísať. On nebol len otec. On bol tatinko. Bol môj najlepší priateľ. Každý deň sme sa spolu rozprávali. Každý deň. Bol pre mňa tým najväčším vzorom a neexistujú slová, ktorými by som vyjadril, čo pre mňa všetko znamenal,“ trúchli Blaha.

Zdroj: FB/Ľuboš Blaha

Poslanec vo facebookovom príspevku ďalej spomína, k čomu ho rodič priviedol a čo ho naučil. „Veľmi sme Ťa ľúbili. Ďakujeme Ti za všetko. Bol si ten najlepší otec... a manžel... A v posledných rokoch ten najmilujúcejší dede,“ uviedol Blaha v mene rodiny. Posledná rozlúčka s Milanom Blahom bude v bratislavskom Krematóriu 30. decembra. „Ostaneš navždy v našich srdciach. Náš tatinko.“

Zdroj: FB/Ľuboš Blaha

Milan Blaha pôsobil vo viacerých médiách na pozícii redaktora, moderátora či komentátora. Okrem toho sa venoval aj publikačnej činnosti.